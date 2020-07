¿Qué exige Holanda para que España reciba las ayudas europeas?

Holanda no está dispuesta a abrir la cartera y ofrecer su dinero a ciegas. Quiere saber a dónde irá a parar su aportación y sin medidas concretas no dará el sí definitivo. Esa es la condición, lo cual implica que ciertos países podrían controlar y condicionar la gestión de la crisis que hacen los estados más afectados como España e Italia. La primera jornada de la cumbre destinada a pactar el plan de reconstrucción económica por la pandemia de Covid-19 terminó este pasado viernes sin acuerdo entre los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Las condiciones del fondo de recuperación y su volumen son el principal escollo para lograr un acuerdo.

Los países denominados “frugales” (Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia) siguen siendo los que tienen mayores problemas con la propuesta que está sobre la mesa. Principalmente piden que se reduzca tanto su volumen total como la proporción que se entregará en subvenciones con respecto a la actual propuesta, que plantea un total de 750.000 millones de euros, de los que 500.000 millones serían subvenciones y 250.000 millones créditos. Exigen, además, un mayor control sobre el uso del dinero y que se garantice que se utilizará para acometer reformas estructurales. La oposición holandesa despunta. Los neerlandeses exigen derecho de veto sobre los planes para recibir ayudas del fondo de recuperación.

¿Qué medidas plantea?

El primer ministro holandés, el liberal Mark Rutte, aseguró que solo podría aceptar subvenciones si se concretan las reformas. Entre estas garantías mencionó directamente reformas laborales y de pensiones, y estas son controladas tanto por las instituciones como por su propio Gobierno. Holanda pide que los Veintisiete tengan que aprobar por unanimidad los planes que tendrán que presentar los países para recibir ayudas del fondo de recuperación. Rutte se quedó solo en esta propuesta, que no reclamó ningún otro Estado miembro. Aún así, el primer ministro holandés no cedió en su posición e Italia y España le dieron un no conjunto por respuesta.

¿Qué responde España?

Pedro Sánchez no está dispuesto a que ningún país tenga derecho de veto a sus planes de reformas y, junto a Giuseppe Conte, primer ministro italiano, defendió que el fondo no baje de los 750.000 millones de euros. Cabe recordar que en su propuesta inicial España pretendía movilizar entre 1 billón y 1,5 billón de euros para reflotar la economía. Por lo tanto, aceptar 750.000 millones de euros ya implicaría dar un paso atrás para llegar a un acuerdo. Además, España considera “inaceptable” el requisito de unanimidad que pide Holanda, aunque estaría dispuesta a aceptar el sistema de aprobación por mayoría cualificada propuesto por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y ha abogado junto con Italia por un mecanismo que incentive las reformas, pero que sea “ágil” y no haga “dificilísimo” recibir fondos, explicaron fuentes de Moncloa a Efe.

¿Hay un punto medio?

El punto medio en el camino recibe el nombre de “freno de emergencia”, una posibilidad que permitiría que si uno o varios países consideran problemático un plan de reformas se paralice su aprobación hasta tener la opinión de todo el Consejo Europeo, apuntan fuentes europeas. El canciller austríaco, Sebastian Kurz, se mostró “contento” tras el encuentro por considerar que las negociaciones avanzan en la dirección defendida por los “frugales” y señaló que esperaba nuevas propuestas de cara al sábado.

Durante la negociación entre bandos agrupados por intereses, estos cuatro países también demandaron un recorte en el presupuesto para 2021-2027 con respecto a los 1,074 billones de euros planteados ahora y quieren, no solo mantener los descuentos que reciben en su aportación al mismo por ser contribuyentes netos, sino aumentar su cuantía de estas “rebajas”. El objetivo final está claro, regatear hasta que el endeudamiento final de los “frugales” sea el menor posible. Francia, por el contrario, ha liderado la oposición a estas compensaciones, que se introdujeron por exigencia del Reino Unido. También queda por cerrar la cuestión de los criterios para asignar las ayudas del fondo a cada país, donde algunos reclaman un menor peso del nivel de paro, así como la fecha para empezar a devolver la deuda emitida para financiarlo, algo que Michel plantea hacer desde 2026.

Los líderes de la UE retomaron ayer los contactos para evaluar nuevas propuestas sobre el fondo de recuperación tras la pandemia y el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha preparado. Michel planteó “nuevas propuestas” sobre los diferentes temas que dividen a los mandatarios. Este domingo, durante la tercera jornada del la cumbre, el acuerdo tampoco ha llegado.