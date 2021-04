Aldi vuelve a sacar a la venta su robot aspirador a un precio espectacular

El supermercado de origen alemán vuelve a la carga lanzando un electrodoméstico de esos que está “de moda” y que es raro que no tengamos en casa, nos hace la vida más fácil, limpia solo y no tenemos que preocuparnos de perder parte de nuestro tiempo para dedicarnos a la limpieza del hogar. Hablamos de un robot aspirador que como viene siendo habitual en sus productos, Aldi lanzará a la venta a un precio inmejorable.

Aldi se ha propuesto rivalizar con su gran competidor en nuestro país, Lidl. Los dos supermercados germanos lanzan todo tipo de objetos a precios irresistibles y se han lanzado a una carrera para conquistar a los clientes con eso que nos gusta tanto a los consumidores, que son los productos, bonitos , buenos y baratos. Desde hace un tiempo la cadena de supermercados alemana Aldi ha decidido ser competencia directa de Lidl y sus folletos semanales , ya sean de productos de alimentación, como sus productos de bazar, son esperados por los clientes por su buena relación calidad-precio.

Robot aspirador

El nuevo robot aspirador que lanza Aldi a la venta el próximo 24 de abril es uno de esos productos que no pueden faltar en una casa. Te permite olvidarte de la limpieza y hace la vida más cómoda.

Aldi lanza de nuevo este robot aspirador (que ya estuvo a la venta el año pasado) a un precio de 109 euros. Se trata de un aspirador de la marca Medion , y tiene uno de los mejores precios en este tipo de electrodomésticos en el mercado.

Este robot aspirador contiene un sistema de navegación inteligente con sensores para una limpieza óptima. Además incluye un mando a distancia para poder hacerlo funcionar. El robot aspirador de Aldi funciona con batería Li-Ion recargable. Otra de las funciones que tiene este robot aspirador es el retorno automático al cargador una vez que ha finalizado el programa que le hayamos puesto. La autonomía de este aparato electrónico es de 90 min.

Este robot aspirador incorpora cable de carga micro USB y viene con varios cepillos para lograr una limpieza mejor en varias clases de suelo.

Las medidas del robot ayudan a que puedas guardarlo donde quieras porque no ocupa mucho espacio.

No esperes más si no te has hecho con uno de estos robots aspiradores, seguro que te parecerá un invento maravilloso, ya que por un poco más de 100 euros lo puedes utilizar en todos los lugares de tu casa y no te arrepentirás del dinero invertido. Eso sí , recuerda que se pone a la venta en las tiendas físicas de Aldi a partir del 24 de abril y que en principio no se puede comprar online, con lo cual les tocará “hacer cola” si quieren hacerse con este aparato de lo más deseado.