¿Por qué Hacienda recomienda que los trabajadores en ERTE retrasen la declaración de la Renta?

Los afectados por ERTE en 2020 deberán tener paciencia al enfrentarse a la declaración de la Renta, sobre todo, si han percibido cobros indebidos y aún no han podido regularizarlos. Básicamente, al haber recibido más dinero del SEPE del que le correspondía, el pago de impuestos será todavía mayor mayor, ya que hay que recordar que estas prestaciones no llevan aplicadas retenciones de IRPF y habrá que hacer frente a esos impuestos no cobrados en la declaración de la Renta.

¿Por qué esperar?

Esperando a que avance la Campaña, tendrá más posibilidades de que el SEPE se ponga en contacto con usted y pueda devolver los cobros indebidos para evitar complicaciones en la declaración de la Renta. En concreto, la Agencia Tributaria da dos consejos para estos casos. Por un lado, si conoce la cantidad que debe devolver al SEPE, podrá presentar la declaración con un resultado, en términos de impuesto final, igual al que realmente corresponde. De esta manera, no tributará por las cantidades indebidas. No obstante, “se recomienda que si el contribuyente desconoce la cantidad que debe devolver, consulte al SEPE la cuantía exacta o aproximada de esa devolución que debe realizar. Alternativamente, puede campa, aumentando así la posibilidad de recibir la notificación del SEPE con la cantidad a devolver”.

Al inicio de la Campaña de la Renta, el pasado 7 de abril, el SEPE dijo que había comunicado a la Agencia Tributaria todas las posibles percepciones indebidas derivadas de prestaciones por ERTE Covid-19 correspondientes al ejercicio 2020 que constan hasta el mes de marzo de 2021, incluidos los casos en los que no se ha iniciado el procedimiento de reclamación, y con independencia de si se ha procedido o no a la devolución. Y añadió, que para los casos en los que aún no se ha recibido comunicación del SEPE, “próximamente se le notificará el inicio del procedimiento”. Por ello, se aconseja al contribuyente que haya visto reflejada una percepción indebida en su borrador de la declaración de la Renta, que espere a regularizar la situación con el SEPE. Los contribuyentes pueden presentar la declaración hasta el 25 de junio, para las declaraciones con resultado a ingresar que quieran domiciliarse, y hasta el 30 de junio para el resto.

¿Y si ya la he presentado y he pagado de más?

Si ya ha presentado la declaración y a posteriori se ha dado cuenta de que ha pagado más impuestos de los que le correspondía, el contribuyente podrá presentar una solicitud de rectificación de autoliquidación para corregir la declaración y, en su caso, recuperar las cantidades tributadas de más.

La Agencia Tributaria publicó una nota con información para contribuyentes afectados por ERTE en 2020 con los supuestos en los que se pueden encontrar y cómo deben actuar.

Existen dos supuestos básicos:

A) Que el reintegro de lo pagado en exceso por el SEPE ya se haya producido en 2020. En tal caso, a la Agencia Tributaria ya le constará la cantidad correcta, ese importe correcto aparecerá reflejado en los datos fiscales y el contribuyente presentará su declaración normalmente a partir de esos datos, sin tener que solicitar rectificaciones posteriores.

B) Que el reintegro de lo pagado en exceso por el SEPE no se haya producido en 2020. En este caso es necesario distinguir dos alternativas:

-Que el SEPE ya haya iniciado el procedimiento de regularización: El SEPE lo comunicará a la Agencia Tributaria y en los datos fiscales la Agencia informará al contribuyente de los dos importes, el inicialmente abonado por el SEPE y el de la devolución ya practicada, o pendiente de realizar por el contribuyente al SEPE. Si el contribuyente está de acuerdo con las cuantías a reintegrar al SEPE, podrá trasladar esa información a Renta Web y presentará su declaración normalmente, sin tener que solicitar rectificaciones posteriores. En todo caso, el contenido de la casilla es modificable por el contribuyente si no está de acuerdo con el importe.

-Que el SEPE no haya iniciado el procedimiento de regularización: En este otro supuesto, si el SEPE ha comunicado a la Agencia Tributaria que ha detectado cuantías indebidamente percibidas, la Agencia informará al contribuyente en datos fiscales de que existe una cantidad pendiente de devolución al SEPE, pero no podrá concretar su cuantía al no conocerla. Figurará en Renta Web el apartado correspondiente a cuantías indebidamente percibidas pagadas por el SEPE por ERTE, pero sin importe.