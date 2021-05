Mercadona y sus nuevos pintalabios serán un éxito seguro

Con la llegada del verano y el buen tiempo los supermercados se lanzan de lleno a las campañas para esta estación. En estos días de calor y buen tiempo , nos vemos ya con la mente puesta en las vacaciones, en las noches estivales, con vestidos, pantalones cortos y sandalias y con nuestro cuerpo tostado y morenito por el sol. Así que los supermercados se encargan de crearnos necesidades , ya sea para nuestro cuerpo, con cremas solares , anticelulíticos, o para nuestro rostro.

Mercadona a través de su marca Deliplus lo sabe y es por ello que sigue incorporando novedades en sus productos de maquillaje y cosmética. A veces son colecciones encapsuladas que están en los estantes del supermercado durante un tiempo determinado, como su colección Oh my look! , y a veces son los mismo productos a los que se le añade algún elemento nuevo, e incluso solamente los embalajes de los productos para que la venta sea mayor o más efectiva, para darle un aire nuevo a un producto que ha sido un éxito total de ventas.

Con la mirada puesta en el fin de las mascarillas y el verano a la vuelta de la esquina, Mercadona lanza una nueva colección de pintalabios, maquillaje en polvo compacto y coloretes que harán las delicias de los compradores.

La nueva colección de Deliplus que se vende en los supermercados de Mercadona se llama Sun in Fusion la cual renueva parte de las sombras habituales, tanto en formulación como en formato.

Colección de pintalabios bicolor Sun in Fusion

Mezcla de colores para un efecto volumen en nuestros labios

La nueva colección de pintalabios es la principal novedad de Sun in Fusion de Deliplus , la cual consta de tres tonos que se presentan en formato stick, con una barra cremosa y en formato bicolor en dos tonos. La clave de las nuevas incorporaciones del supermercado valenciano radica en sus atrevidos colores, que al combinarse entre sí consigue que los labios parezcan más carnosos, con más volumen. Los tonos llamativos de estos nuevos labiales prometen “dar guerra” y auguran un nuevo éxito de ventas para Mercadona. Además de aportar volumen a nuestros labios, estos productos también aportan brillo y además los hidratan.

Esta nueva colección de labiales incluye 3 modelos con dos colores cada uno en su barra labial: morado y rosa, morado y nude y el último rosa y naranja. Todos los pintalabios tienen un precio de 5 euros y seguro que más de un cliente ya los ha probado, porque otra cosa no, pero el supermercado valenciano siempre está a la última en todo.

Polvos compactos bronceadores

Además de los pintalabios, en la misma colección Sun in Fusion , Mercadona también ha presentado unos polvos compactos bronceadores que prometen ser toda una sensación de cara al verano. Vienen con su espejo incorporado en la misma caja. El polvo compacto Sun in Fusion Deliplus bronzer cuesta 7,50 euros cada unidad y los tonos son color mate , más adecuados para pieles claras. El tamaño es XL, con lo que el precio es otra de sus grandes ventajas.