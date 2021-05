Sin acuerdo para prorrogar los ERTE

Las diferencias sobre las exenciones y cualquier posibilidad de suprimir la cláusula de mantenimiento del empleo contemplada en los ERTE ha terminado por hacer encallar el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar las condiciones de estos más allá del 31 de mayo. La reunión mantenida esta misma tarde entre las partes ha terminado en fracaso. Todo puede pasar, no obstante, en las próximas horas, ya que se trabaja fuera de la mesa de diálogo para alcanzar un acuerdo in extremis y elevar al Consejo de Ministros de mañana la prórroga hasta septiembre, según han indicado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a este diario. De lo contrario, sería necesario un consejo extraordinario el viernes para no dejar en el limbo a casi 600.000 trabajadores.

Las intención del Gobierno de aplicar menores exenciones a las empresas que sigan en ERTE para forzar a su regreso a la actividad no solo no convence a la patronal y a los sindicatos sino que complica a muchos sectores, como los vinculados al turismo, que no pueden aún comenzar a operar.

Los empresarios ya habían advertido esta mañana de que el acuerdo en los términos planteados por el ministerio de José Luis Escrivá era más que improbable. El presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, había sido muy contundente tanto sobre la prórroga de los ERTE como de la prestación por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: “No podemos dejar al tejido empresarial en pelotas por un acuerdo que a algunos les viene muy bien, pero sobre el que nuestras bases no están de acuerdo”.

Según Amor, el Gobierno “se ha jactado de que se van a prorrogar los ERTE” cuando “lo que tenemos sobre la mesa no es la prórroga de los ERTE, sino reducir las exoneraciones”. “Eso no es prorrogar, eso es cambiar las reglas del partido en el minuto 90. No sé si esto irá al Consejo de Ministros de mañana, pero no podemos aceptar algo que no sea una prórroga, porque hay sectores, como el de los autobuses, que siguen afectados. O que un señor que tiene un 70% del negocio cerrado tenga que pagar las cotizaciones de sus trabajadores”.

En el mismo sentido, ha advertido al Ejecutivo sobre la prórroga del cese de actividad de los autónomos. Aunque ATA sigue abierta al diálogo, defenderá que los autónomos “tengan los mismos derechos que los asalariados”. “Hemos estado hablando todo el fin de semana, esta mañana incluso. Espero que no sea la última conversación. Pero el Gobierno deja en estos momentos fuera de la prestación compatible con la actividad al 90% de los 360.000 autónomos”.