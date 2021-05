Lidl saca un accesorio de cocina que revoluciona las redes sociales

Lidl como todos sabemos no es un supermercado al uso de alimentación, cada día que pasa se supera más con los productos y utensilios que pone a la venta. Muchos de ellos son auténticos top ventas como la heladera eléctrica, su robot aspirador o su zapatero “low cost”, pero esta vez se ha superado. En su catálogo junto a dispensadores de bebida y cuencos de acero inoxidable hay una pequeña fotografía de unos cubos plateados que solo identifica como utensilios de cocina. Ha sido poner eso, y las redes sociales se han revolucionado, y preguntan a la gran cadena de supermercados ¿qué son esos cubos de acero inoxidable que además el catálogo especifica que hay varios modelos? .

El supermercado alemán que cuenta con una gran legión de seguidores en todos sus ámbitos, desde los que no pueden vivir sin sus productos de bollería, o sus cremas de la marca Cien, los que buscan la ropa más duradera al mejor precio o los que cada vez que piensan en un electrodoméstico útil y barato lo hacen en Lidl, es por eso que estos cubos han llamado tanto la atención. Pues ahora te explicamos para qué sirven , y te aseguramos que te serán de gran utilidad de cara al verano.

Cubos de acero inoxidable, utensilio de cocina

¿Para qué sirven estos cubos metálicos?

En el folleto se especifica que hay varios modelos junto a la fotografía de los famosos cubos metálicos que tienen un precio de 3,99 euros. ¿Y qué hacemos con este nuevo accesorio de cocina? Pues fácil porque estos cubos no son nada más que una versión reutilizable de los cubitos de hielo de siempre. Su mayor ventaja es que no “aguan” las bebidas, con lo que se podrá tomar su bebida fría sin tener que perder el sabor. Este accesorio de cocina se ha puesto muy de moda últimamente puesto que el poco espacio que tenemos en el congelador junto a la moda reutilizable y la utilidad de estos cubitos, que lo que hacen es que la bebida se enfríe en menos de 5 minutos y siga teniendo el mismo sabor que si no hubiéramos echado nada dentro.

Estos cubos o cualquier otro modelo de los existentes en Lidl, están fabricados en acero inoxidable y son aptos para utilizar en alimentos. Los cubitos de metal se pueden meter en el congelador y después se colocan en cualquier bebida o jarra con bebidas para poder enfriarla sin que pierda el sabor.

Los cubitos de hielo acaban estropeando la bebida cuando se derriten en nuestro vaso. Después de lavarlos podrá volver a utilizarlos sin problema y los podrá meter en el congelador para volver a tenerlos listos.

Aparte de estos cubos metálicos, Lidl también vende unas pajitas metálicas por el mismo precio para intentar que los plásticos vayan desapareciendo poco a poco de nuestras vidas.

Está claro que Lidl no para de reinventarse y de que sus productos por unas cosas u otras siempre llaman la atención y cuentan con muchos seguidores, seguro que a usted también le pica ya la curiosidad.