¿Quieres convertir tu ducha en una cascada con masaje? Lidl lo tiene

La gran cadena de supermercados alemana se ha convertido en uno de los centros de referencia para los usuarios, ya sea por sus productos alimenticios, entre los que se encuentran auténticos adeptos y varios premios, o ya sea por sus electrodomésticos , utensilios y todo tipo de productos que se puedan imaginar. De hecho Lidl posee una “varita mágica” que convierte muchos de sus productos en top ventas y productos estrella, y además tanto los vendidos por su web online como en sus tiendas físicas.

Uno de sus productos estelares de estos días están siendo sus piscinas, ya sea inflables, para niños, más estables o con más capacidad, todas ellas están suponiendo un superventas en la página web de Lidl, y es que es la época de refrescarse, ya que las altas temperaturas que tenemos invitan a remojarnos ahora que todavía no están las piscinas municipales abiertas o las de las urbanizaciones. Pero claro no todo el mundo tiene piscina, o un jardín para poder tener una piscina hinchable. Si es así, no se preocupe, que Lidl también tiene la solución para que pueda usted relajarse y refrescarse a la vez y esta opción es mucho más barata.

Cabezal de ducha multifuncional

Cascada con masaje en tu propia ducha

El supermercado alemán ha lanzado un cabezal de ducha de tipo multifuncional que hará las delicias de aquellos que usan la ducha para poder evadirse de un día duro, o para poder despejarse. Este cabezal de ducha de venta online en la página web de Lidl tiene distintos tipos de chorro para poder hacer de la ducha una experiencia única. Posee un chorro concentrado que es ligeramente espumante, lo cual es ideal para relajarse. Otro de los chorros de este cabezal es el combinado de lluvia y concentrado, ideal para una experiencia ducha completa. El chorro de lluvia es otro de los que tiene este cabezal y es potente , con lo cual servirá para aclarar el champú del cabello. El chorro de lluvia y masaje, es un chorro combinado que hace que el agua salga en forma de lluvia y da un masaje que es ideal para activarse durante la ducha. Y por último el chorro de masaje, es un chorro concentrado que le resultará ideal para poder masajear puntos concretos como los músculos tensos, las piernas o la espalda.

Este cabezal de ducha se vende en Lidl , solo en su tienda online de momento, a un precio de 9,99 euros y está disponible en dos modelos, uno claro y otro oscuro.

El flexo del cabezal de ducha es flexible de 150 cm y está compuesto de boquillas suaves antical flexibles y fáciles de limpiar. Además incluye un cono giratorio muy práctico para evitar que el flexo se tuerza. Es fácil de instalar gracias a que tiene una conexión estándar e incluye 2 juntas estándar y un limitador de caudal.

Así que ya sabe si quiere convertir el momento ducha es un momento relajante y refrescante ya se puede hacer con este cabezal de ducha mientras que abren las piscinas y podrá disfrutar de una cascada masajeante en su propio baño.