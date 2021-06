El nuevo pan de Mercadona que le dará un toque distinto a tus hamburguesas y bocadillos

La cadena de supermercados de Juan Roig nos tiene “malacostumbrados” y cada cierto tiempo lanza novedades para crear “adicciones” y que tengamos que ir corriendo para poder probar nuevo producto. Así es con todos sus productos de cosmética pero esta vez les hablamos de alimentación, si ya nos creó una necesidad con sus nuevos helados , y en los últimos meses ha lanzado varias novedades en sus lineales, tanto en platos precocinados como en bollería o en sus alimentos para celiacos, ahora le toca el turno a la sección de panadería.

Mercadona pone a la venta un tierno, ligero y consistente pan de hamburguesa brioche con sabor dulce que hará las delicias de los que combinan sabores dulces y salados en sus platos. Esta novedad está pensada para que los clientes puedan prepararse bocadillos de todo tipo -tanto salados como dulces al ser un panecillo muy versátil-, se está implantado de forma progresiva en toda la cadena con el objetivo de que esté disponible en las más de 1.600 tiendas a lo largo de julio.

Pan de hamburguesa brioche de la marca Hacendado.

Nuevo pan para hamburguesas con un sabor diferente

Y es que la compañía de supermercados físicos y de venta online, ha lanzado esta novedad en el lineal de pan de molde. Este nuevo pan de hamburguesa brioche es de la marca Hacendado. Este producto está hecho con mantequilla y su característica principal es su sabor dulce, su textura más tierna, ligera y consistente hará que tanto las hamburguesas como otro tipo de bocadillos tengan un sabor totalmente diferente. Además se podrá preparar usted tanto bocadillos dulces como salados porque este pan “pega” con todo. ¿Quién no recuerda las famosas mediasnoches de los años 80? Eran el plato principal de todos los cumpleaños , y este pan tiende a parecerse en sabor a esos otros panes, que podían ir rellenos de cualquier embutido o si se prefería de nocilla o mantequilla.

Pan de hamburguesa brioche de Hacendado

La compañía está implantando esta novedad en todas sus tiendas y el responsable de elaborar este producto es el Proveedor Totaler Dumaltesa.

Seguro que ya se está preguntando por qué razón no ha ido aún a su tienda más cercana de Mercadona a ver si ya han traído esta novedad y puede probarlos, si no los encuentra no desespere, seguro que pronto estarán en el lineal, y podrá hacerse una de esas hamburguesas que sacian el apetito y entran por los ojos. A mi ya se me hace la boca agua.