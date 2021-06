Mercadona también tiene el producto para el pelo del que todo el mundo habla

De cara al verano una de las cosas que más nos preocupa es nuestro pelo. Las vacaciones, la playa, la piscina... castigan el cabello de tal manera que en los supermercados hay infinidad de productos para poder mantener a raya el encrespamiento, la sequedad y todo lo que a usted se le pase por la cabeza. Desde luego uno de los inconvenientes del verano es que las personas que se tiñen el pelo no quieren perder el tiempo en la peluquería o no tienen su peluquería de referencia cerca. Otras les parece una pérdida de tiempo teñirse en verano porque el cabello sufre ya suficiente con el sol como para teñirse , pero no quieren ir con las canas o las raíces blancas.

L’oreal tiene el producto perfecto para estos casos, o incluso para alguna cena o celebración que le pille desprevenido, es el producto ideal para poder retocar el cabello sin tener que ir corriendo a teñirse y podrá hacerlo en su propia casa.

Es por ello que Mercadona ha logado ponerlo en su top ventas en sus supermercados. Aunque el supermercado valenciano suele tener sus propios productos de marca blanca que nos sacan de muchos apuros, en este caso ha optado por vender el de la marca L’oreal , lo que a algunos clientes les ha encantado, ya sabemos que a veces con las marcas blancas por muy buenas que sean no se obtienen los resultados deseados que esperamos. Y además algunos clientes prefieren comprar marcas “famosas” porque confían en dicha marca, como es el caso de L’oreal, marca reconocida mundialmente en el sector de la perfumería y cosméticos.

Fuera canas y raíces en pocos minutos

Para explicarte qué son los retoca raíces solo hay que fijarse en el nombre. Su gran virtud reside en su capacidad para cubrir las canas y las raíces oscuras al instante, simplemente vaporizando el contenido del spray por encima, lo que hace el retoca raíces es depositar pigmentos de color sobre la raíz del cabello. Para que el resultado sea creíble y pase inadvertido, solo tienes que elegir el tono más parecido a tu color de pelo actual. Por ejemplo, si estás teñida de rubio y quieres teñir la raíz oscura rápidamente, tienes un Magic Retouch para rubias oscuras y otro para rubias claras. En caso de que busques un retoca raíces para canas, hay hasta 7 opciones distintas: rubio claro, rubio, castaño, castaño caoba, castaño oscuro, moreno o negro. El spray que se vende en Mercadona es el que tiene el formato de 100 ml y su precio es de 5,95 euros.

L'oreal Magic Retouch

El Magic Retouch de L’oreal que se vende en las tiendas físicas y online de Mercadona dura hasta 33 aplicaciones y el efecto dura lo que tardes en lavarte el pelo, así que si lo usas para algo puntual no tendrás que preocuparte por los retoques porque no lo necesitarás. Eso sí al primer lavado después de echártelo desaparecerá como por arte de magia.

El método de aplicación es facilísimo y en solo 3 pasos conseguirás deshacerte del efecto raíz del cabello. Agita el producto antes de utilizarlo. Si estás en casa puedes cubrirte los hombros con una toalla para evitar mancharte (algo que puede suceder, sobre todo si es la primera vez que lo usas). Colócalo justo encima de la raíz, aléjalo unos 10-13 centímetros y pulverízalo hasta cubrirla por completo. Su microdifusor es muy preciso, así que terminarás enseguida. Importante: evita el contacto con la cara y con los ojos. Para eso, puedes recurrir al método de la mano-visera, un clásico que te resultará familiar si sueles echarte laca. Ahora solo tienes que dejar que el producto se seque durante un minuto sin tocarte el pelo , si te has manchado manos, frente o cualquier otra parte del cuerpo, no te preocupes con lavártelo con agua y jabón bastará.

Tan fácil y rápido como parece, ya no te pillarán desprevenido en ninguna ocasión y lucirás estupendo o estupenda en cualquier ocasión especial. No hay que olvidar que este invento no es un tinte, sino una cobertura que tiene poca duración pero que seguro que te salvará de más de un apuro y por este precio seguro que lo incorporas al carro la próxima vez que visites Mercadona.