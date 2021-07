¿Necesitas un aspirador vertical? Aldi lo tiene y a un precio espectacular

La cadena alemana Aldi aterrizó hace unos años en nuestro país sin hacer demasiado ruido y poco a poco ha ido ganando terreno en cuanto a tiendas físicas y a clientes se refiere. Su propósito es hacerse con una clientela fiel al igual que la tiene por ejemplo su más directo competidor y además originario del mismo país, sí lo han acertado, hablamos de Lidl. El supermercado de origen germano gracias a sus folletos semanales nos anima a visitar sus tiendas físicas cada pocos días para poder rebuscar entre sus múltiples productos que ellos ponen a la venta en lo que llaman Bazar. Es en este bazar en el que descubrimos toda clase de utensilios y productos para el hogar, para la cocina, la limpieza o incluso el cuidado personal.

Ahora Aldi da un paso más allá y esta semana nos trae una multitud de productos para la casa que harán las delicias de los más ordenados y limpios, puesto que ha sacado varios productos a la venta de la marca Cecotec.

Aspirador vertical conga popstar

Aldi nos ofrece esta semana una de esas oportunidades que no podemos dejar pasar y es que pone a la venta un aspirador vertical 2 en 1 , efectivamente, un aspirador tipo escoba y además lleva integrado otro de mano que puede usar con un simple clic. Además este aspirador incluye también un accesorio limpia esquinas para esos rincones que son tan difíciles de limpiar. La tecnología que usa este aspirador es ciclónica con lo cual no tendrá que preocuparse por las bolsas porque este tipo de aspiradores no lleva. El poder de succión del aspirador 2 en 1 que vende Aldi de la marca Cecotec es de 15 kPA y su potencia es de 800 W.

Por supuesto este aspirador vertical es apto para todas las superficies, ya quiera usarlo usted en tarima, parquet o terrazo y tiene un depósito de limpieza de 800 ml.

Además tampoco se tendrá que preocupar por si no llega a todos los sitios de la casa puesto que el aspirador vertical conga popstar tiene hasta 6 metros de cable de alimentación, eso sí, tendrá que enchufarlo a la red.

Desde luego lo mejor de este aspirador, además de ser de una marca reconocida como es Cecotec, es el precio. Recuerde que se puede llevar dos aspiradores por el precio de uno, y que están a la venta ya en Aldi por solo 25,99 euros.

Seguro que ya está pensando que este aspirador le vendrá muy bien puesto que al ser vertical ocupa menos espacio y además al tener un aspirador de mano integrado no tendrá que preocuparse de sacar el aspirador entero para poder recoger las típicas migas que se quedan siempre por ahí. Ya está tardando en acercarse a cualquier tienda física de Aldi para hacerse con uno de estos aspiradores.