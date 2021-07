Aldi vende una placa de inducción portátil que será tu aliada estas vacaciones

La cadena de supermercados Aldi intenta ponernos las cosas más fáciles para que nuestras vacaciones sean para disfrutar, así sabiendo que este verano es diferente, muchos no podrán o no querrán ir a sus segundas residencias, otros preferirán alejarse un poco de los lugares con más gente, así que Aldi se ha propuesto lanzarnos un montón de ofertas en utensilios para la cocina que son baratos, cómodos y que ocupan poco espacio, ideales para poder llevarlos de viaje donde queramos.

Si hace poco hablamos de su plancha vertical, ideal para poder transportarla donde quieras por su tamaño, o de sus ventiladores que te salvarán de estas tórridas temperaturas, ahora nos toca mirar en su bazar para descubrir entre otros productos de la marca Cecotec, un aliado en la cocina.

Placa inducción full crystal de Cecotec

Últimamente grandes cadenas de supermercados se alían con marcas ya reconocidas para poder poner a la venta sus productos y que lleguen a a todos los consumidores, o a cuantos más mejor. Eso es lo que ha hecho Aldi con la marca Cecotec, así que si te interesan sus productos deberás darte una vuelta por alguna de sus tiendas físicas, los hay para el hogar y para la cocina.

Placa inducción full crystal ideal para viajes

Poder disponer de una cocina de inducción en cualquier lugar y por poco dinero ya es posible gracias a Aldi, que al vender este producto de Cecotec en sus tiendas consigue que puedas ahorrar dinero y luz a la larga, puesto que las cocinas de inducción son rápidas, seguras y muy funcionales.

La placa de inducción que tiene a la venta Aldi es portátil y tiene una pantalla de cristal completo. Además cuenta con un tiempo de cocción programable 24h. Esta placa de inducción tiene 10 niveles de potencia y un panel eléctrico táctil con el que te será muy cómo el manejo.

También cuenta con un modo manual y 4 programas preconfigurados para poder usarlos solo dándole a un botón, con lo cual aún es más sencillo cocinar. Los programas preconfigurados son para poder hacer café, sopa, arroz y el último para mantener caliente la comida mientras sirves el primer plato por ejemplo. La potencia de esta placa de inducción portátil de venta en Aldi es de 2.000 W.

Y lo mejor de todo es el precio, ya que solo cuesta 29,99 euros. Ya no tendrás que andar pensando que no sabes dónde hacerte el café cuando vayas de acampada y si podrás cocinar más rápido en la casa rural que has alquilado en el pueblo perdido en la montaña porque ya no sabes ni cómo se usa el gas. La comodidad y el ahorro están en este mismo producto.