El “inventazo” para los ciclistas que tiene Decathlon

Si hay una tienda que tenemos en mente siempre que pensamos en accesorios para cualquier deporte esa es Decathlon. El gigante francés es como un gran centro comercial donde tiene cabida cualquier accesorio, ropa o producto que puedas tener que utilizar para poder realizar un deporte, incluso si piensan en el más raro, ellos lo tienen. Es por eso que este “inventazo” que tienen a la venta para aquellos amantes de la bicicleta es de lo más útil y cómodo, y francamente pensándolo bien, ¿cómo no se le había ocurrido antes a alguien?. Si es usted un ciclista de fin de semana y aperitivo, o amante de la bicicleta y ecologista y la usa hasta para ir a trabajar no puede dejar de leer esto porque le va a interesar.

Pliega tu casco de bicicleta en segundos

El casco de la bicicleta es un engorro pero hay que llevarlo, no queda otra, y sobre todo si es usted un asiduo a andar por la ciudad, y el engorro no es llevarlo si no guardarlo en algún lugar cuando nos desplazamos en este medio de transporte. Es por eso que este casco que tiene a la venta Decathlon es tan útil, se pliega en cuestión de segundos y puede guardarlo usted en una mochila o en una bolsa o bolso grande sin dificultad.

Closca Helment Loop , casco plegable de venta en Decathlon FOTO: Decathlon

El casco Closca Helment Loop es un casco unisex y cubre la parte más sensible de la cabeza, cubriendo así la parte más sensible y protegiendo esta ante cualquier impacto producido por un accidente. En caso de colisión, gracias a los micromovimientos, el impacto se disipa y se reparte por la superficie del casco mitigando el golpe. Su sistema de plegado patentado evita que, en caso de colisión, el casco se pliegue.

Este caso de bici tiene un sistema de plegado patentado por Closca que reduce su volumen un 45% en menos de un segundo. Además el casco plegable tiene un innovador sistema de entrada de aire Air Flow que ofrece una ventilación constante durante el recorrido en bici o patinete, lo cual lo hace apto para cualquier época del año. La banda elástica trasera hace que el Closca LOOP se adapte a la perfección a la forma de la cabeza, queremos decir que es un casco apto para todas las personas.

Este casco está especialmente diseñado para su uso diario como casco de ciudad gracias a su estilo casual, la comodidad del plegado y su ligereza, además tiene una gran variedad de colores, así podrá combinarlo con su bicicleta o patinete eléctrico. Su precio es de 69,90 euros.