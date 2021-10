Quién es Wi Ha Joon, el atractivo policía de ‘El Juego del Calamar’ del que todo el mundo habla

Gente

El Juego del Calamar’, la serie surcoreana estrenada en Netflix el pasado 17 de septiembre, se ha convertido en todo un éxito televisivo. Este drama de supervivencia con toques de suspense no arrasa por su ingeniosa trama, sino también por la originalidad de sus personajes. Uno de ellos, en concreto, ha fascinado a gran parte de los espectadores y fans. Se trata del actor y modelo Wi Ha Joon, el apuesto policía cuyo objetivo es encontrar a su hermano e intentar acabar con la organización que hay tras el juego, y que se ha convertido en todo un fenómeno de masas en Corea del Sur.

A sus 30 años, ya había realizado populares papeles en película y series, algunas las puedes ver en Netflix como Something in the Rain o Romance is a Bonus Book, y ya era reconocido. Sin embargo, no ha sido hasta el posterior rodaje cuando se le ha considerado toda una estrella. Su 1,80 de altura no solo le ha permitido hacerse un hueco en el mundo de la moda, sino que también le dio un impulso en la industria de la interpretación. Pero, aunque el intérprete comenzó a estudiar teatro y cine desde muy joven en la Universidad de Sungkyul, no fue hasta que la agencia MSTeam Entertainment lo fichó cuando realmente comenzó a desarrollar sus dos pasiones: el modelaje y la actuación.

La fama, su trabajada figura y su gran atractivo le han llevado incluso a protagonizar portadas como la de la revista Mens’s Health en su país natal. Tras la exitosa serie, su fama no deja de aumentar. Ya ha llegado a más de ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram. ¿Llegará a 10 millones de aquí a final de año o le hará falta una segunda temporada para conseguirlo?