¿Por qué Hacienda no me devuelve la declaración de la Renta? Plazos, razones e intereses de demora

La cita anual con la Agencia Tributaria tendrá lugar en menos de un mes en la que miles de contribuyentes deberán presentar sus declaraciones en la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2021 desde el próximo día 6 de abril.

Uno de los mitos sobre el IRPF es que si los contribuyentes realizan la renta de los primeros, estos serán los que recibirán antes las devoluciones, mientras que si tardas mucho en realizarla, Hacienda se quedará sin dinero para devolverte dicho dinero y este proceso se alargará más el tiempo.

No obstante, esto no corresponde con la realidad, ya que la Agencia Tributaria trabaja con una serie de plazos generales para realizar estos pagos, por lo que si la declaración de la renta todavía no ha sido devuelta por Hacienda, antes de preocuparse, es necesario que el contribuyente conozca los plazos existentes.

¿Cuál es el plazo máximo para realizar las devoluciones?

La devolución de la renta se inicia desde el mismo día que comienza la campaña de la Renta, es decir, desde el 6 de abril. No obstante, el contribuyente no puede esperar cobrar en ese momento. Esto se debe a que los plazos son bastante variables y no existe una ciencia exacta que determine cuánto tiempo puede tardar Hacienda en tramitar la declaración de la renta, pero en el mejor de los casos, si al contribuyente le sale a devolver, este recibirá el dinero en un plazo de entre una semana y quince días.

No obstante, si este proceso se retrasa más del periodo previamente mencionado, no hay porque alarmarse, ya que un mes es el plazo “normal” en el que Hacienda tarda en hacer el ingreso de la devolución de la renta.

A pesar de que en ambos casos el contribuyente se encontraría ante un plazo normal, esto no quiere decir que sea el periodo máximo que tiene la Agencia Tributaria para revisar la declaración de la renta y e ingresar el dinero correspondiente.

En este sentido, puede extenderse el proceso hasta seis meses después de que finalice el proceso establecido, por lo que de acuerdo con el artículo 103 de la Ley de IRPF, Hacienda tiene hasta el 1 de enero del año próximo para realizar la devolución. Por tanto, si se supera ese plazo, en ese caso el contribuyente cobraria intereses.

¿Por qué Hacienda no le ha devuelto en 2022?

En el caso de que la declaración esté tardando más de lo previsto es porque desde Hacienda van con retraso en la revisión de esta documentación o porque durante la comprobación han detectado alguna incidencia en los datos presentados, y este suele ser el motivo más habitual.

En este sentido, dicho retraso ocurre cuando el contribuyente incluye datos diferentes de los que disponía la Agencia Tributaria y deben comprobar que sean correctos, ya que lo más normal es que se traten de cuestiones fáciles de solventar. En este caso, Hacienda hará llegar a esta persona (por correo certificado y a través una notificación en la sede electrónica) un requerimiento de aclaración o aportación de información, en el que el contribuyente puede ver cuál es el problema, así como los pasos para subsanarlo.

¿Qué hacer si Hacienda no le ha devuelto la renta 2021?

En el caso de que Hacienda no haya devuelto todavía la renta 2021, esto suele darse por algún motivo concreto, el cual puede averiguarse comprobando el estado de la declaración de la renta que se haya realizado.

Esta consulta puede realizarse a través de Renta Web con Certificado Digital, DNI Electrónico, Cl@ve PIN o con el número de referencia de tu IRPF. Así el contribuyente conocerá el estado de tramitación de tu declaración, para saber si sigue su curso normal o si en cambio, existe alguna incidencia.

Por norma general, desde que Hacienda recibe la declaración de IRPF esta pasa generalmente por tres estados:

Su declaración se está tramitando : Este es el estado inicial en el que a pesar de que Hacienda haya recibido la declaración, todavía no la ha revisado.

Su declaración está siendo comprobada : Este estado significa que Hacienda ya se encuentra revisando la declaración, en la que se puede hacer una comprobación general o exhaustiva para asegurarse de que todo está correcto.

Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria : En este último estado Hacienda ya ha terminado esta revisión y solo queda que se de la orden para ingresarte la devolución. Tras la aprobación, el contribuyente recibirá otro mensaje de confirmación.

¿Qué ocurre si Hacienda hace la devolución fuera de plazo?

En el caso de que la Agencia Tributaria no haya hecho la devolución después de seis meses y esta se realiza más tarde del 1 de enero del año próximo, desde este organismo deberán abonar al contribuyente intereses de demora, que en el caso de la campaña de la renta de 2021, estos ascienden hasta el 3,75%.