Los transportistas piden al Gobierno que doble las ayudas al gasoil hasta los 1.000 millones

Gobierno y transportistas están ya reunidos en busca de soluciones que puedan acabar con la huelga que secunda parte de este sector desde hace once días. Desde las once y media de la mañana, la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez; están reunidas con los responsables de la docena de asociaciones de transporte de mercancías y logística (ACTE, Anatrans, Astic, Atfrie, CETM, Feintra, Fenadismer, Feteia, Fetransa, Fitrans, FVET y UNO) que conforman el Comité Nacional del Transporte de Carreteras (CNTC), el organismo que representa al sector. Sobre la mesa está, como principal medida, los 500 millones de euros en bonificaciones al gasóleo para estos profesionales que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para amortiguar la subida de su precio y que han motivado las movilizaciones. En el encuentro de hoy, ambas partes intentarán acordar las condiciones del reparto de estas ayudas así como otros posibles apoyos al sector. Aunque, para algunas asociaciones, la cantidad se queda corta y habría que duplicarla.

Así lo cree, al menos, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic). Esta organización considera que como España tiene muy poco margen para bajar el impuesto a los hidrocarburos -es ya prácticamente el mínimo que permite la normativa europea-, y el IVA ya se lo pueden desgravar los transportistas, el Gobierno ha planteado estas bonificaciones. Esta ventaja fiscal, añaden, ya existe por medio del llamado “gasóleo profesional”, que es un mecanismo que devuelve a los transportistas hasta 4,9 céntimos por litro respecto al precio que se paga en las gasolineras. Por lo tanto, y a falta de concretar la medidas en la reunión de hoy, los 500 millones de euros permitirían aumentar esa devolución. Así, 1.000 millones de euros podrían duplicar esa cantidad a devolver, según ha explicado a Ep.

Lo que sí ha confirmado ya el Ejecutivo en el marco de estas negociaciones es que las devoluciones del gasóleo profesional se harán de forma mensual y no trimestral como hasta ahora, lo que supondrá una mayor estabilidad para los transportistas, sobre todo para los autónomos y pequeñas empresas, que tienen menos margen de maniobra.

Negativa de la Plataforma

En la reunión de hoy, como en las mantenidas con anterioridad, no está presente la Plataforma en Defensa del Transportes de Mercancías, convocante de los paros y que no forma parte del organismo de representación del sector. Y la organización ya ha advertido de que no aceptará lo que se acuerde entre el Gobierno y la CNTC. Quiere reunirse con el Ministerio de Transportes a discutir sus reivindicaciones, algo a lo que este departamento se niega. Hoy mismo, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha insistido en que el Ejecutivo se está reuniendo con quienes son los representantes “legítimos” del transporte, el CNTC, que representa al 90% del sector. “Esas son las reglas de juego y hay que respetarlas. Hacer lo contrario rompería las reglas de juego democrático”, ha dicho en declaraciones a Antena 3.

Junto al paquete de 500 millones en bonificaciones, el Ejecutivo trata de buscar fórmulas consensuadas en el seno de la UE que le permitan frenar la escalada de precios de los carburantes. Montero ha afirmado en este sentido que, en la actual coyuntura de elevados precios de electricidad y carburantes, las compañías eléctricas y las petroleras “tienen que contribuir a la solución final y aportar”. En el caso de las petroleras, Montero ha explicado que el Gobierno les ha pedido un “esfuerzo” para que ayuden a bonificar el gasóleo, sobre todo en el uso profesional, para poder rebajar el precio del combustible.