Los controles de los aeropuertos, atascados otra vez con la Semana Santa a la vista

Los efectos del coronavirus en los aeropuertos españoles se siguen dejando notar. Y no sólo en el tráfico, inferior todavía al previo a la pandemia, sino también en la propia operativa de las instalaciones, que sigue chirriando en algunos aspectos como consecuencia de decisiones tomadas precisamente para ajustar su funcionamiento a la caída de pasajeros provocada por la pandemia. La reducción de operaciones llevó al Ministerio del Interior a reducir el número de efectivos destinados al control de pasaportes. Un ajuste a la baja que, según denuncian las aerolíneas, no se ha corregido y que con el aumento del tráfico, provoca largas esperas en este trámite en momentos de repunte del tráfico que las aerolíneas ya están empezando a detectar otra vez con la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Por eso, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha vuelto a urgir esta semana al Ministerio del Interior a que aumente el número de efectivos destinados a estos controles. Una medida que hoy defenderá también en el Congreso el PP a través de una proposició no de ley en la Comisión de Interior.

El problema con estos filtros viene del verano pasado y se repite en épocas puntuales de gran tráfico como los vacacionales. ALA ha detectado problemas de saturación en los controles de pasaporte de aquellos aeropuertos con más tráfico internacional como es el caso de Málaga, Alicante, Tenerife Sur, Madrid o los aeropuertos de Baleares y Canarias. Una situación, añaden, que se ha agravado especialmente por las medidas migratorias con Reino Unido tras el Brexit, que exigen el sellado de los pasaportes como se viene haciendo con los viajes hacia y desde terceros países, lo que ha presionado estos filtros. Esta congestión provoca retrasos o pérdida de vuelos o conexiones. Sólo en noviembre del año pasado, cerca de 6.000 personas perdieron su vuelo sólo en el aeropuerto de Madrid- Barajas por este motivo, según los datos de la patronal aérea.

Para solucionarlo, como ya hiciera en octubre, ALA ha vuelto a instar a Interior a aumentar el número de efectivos policiales en los controles de pasaporte de aquellos aeropuertos con mayor densidad de tráfico internacional para garantizar un tránsito fluido por estos filtros ante la inminente campaña de Semana Santa y la proximidad de la temporada alta de verano. Y lo hace porque la patronal ha detectado ya «una preocupante saturación en los filtros fronterizos del aeropuerto de Málaga, con esperas de hasta una hora y media». Aunque no es el único. En Alicante, Ibiza o Gran Canaria empiezan también ya a darse estas saturaciones, explican. Y esto, advierten, está ocurriendo cuando todavía no ha llegado la Semana Santa, periodo que podría agravar unos problemas que, a su juicio, se prolongarán a la campaña estival si no se les pone ya remedio.

Situación insostenible

Precisamente, con la campaña de Semana Santa ya casi encima y la proximidad de la temporada de verano, el presidente de ALA, JAvier Gándara, recalca que resulta imprescindible aumentar el número de efectivos en estos controles de pasaporte en previsión del aumento del flujo de pasajeros que se producen en estas fechas. «Llevamos meses advirtiendo de la necesidad de aumentar el número de efectivos de Policía Nacional en los controles más saturados para mejorar la fluidez en su tránsito y evitar así los problemas derivados de la congestión, tanto a los pasajeros, como a las aerolíneas y para la imagen de España en el exterior», explica.

Las aerolíneas aseguran que «el sector turístico es clave para la economía española y para la recuperación tras la pandemia. Por eso vemos insostenible la situación de congestión en los controles de pasaportes de los aeropuertos, especialmente teniendo en cuenta la cercana Semana Santa y con vistas a la temporada alta, que podría afectar a miles de pasajeros en las próximas semanas», según incide Gándara.