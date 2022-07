Estos son los pensionistas que no cobraran el cheque de 200 euros

La economía del país no se encuentra en su mejor momento, ya que los síntomas de estancamiento se encuentran latentes desde el verano del año pasado, siendo muchos los factores que han contribuido a que se de esta situación como una inflación desbocada, una cesta de la compra encarecida y una guerra entre Rusia y Ucrania que ha puesto la guinda a esta problemática.

En este contexto, desde el Gobierno de España han aprobado un plan de medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra en el que se presenta la rebaja del IVA de la luz al 5%, descuentos en el abono transporte o incluso el cheque de 200 euros para ayudar a familias vulnerables. La batería de ayudas se prolongará durante los próximos seis meses, hasta el 31 de diciembre, las cuáles tendrán un coste de 9.100 millones de euros.

En lo que respecta al cheque de 200 euros, esta beneficiará a 2,7 millones de personas e incrementará su renta en 540 millones con el objetivo de hacer frente a la inflación desbocada en el país. Esta irá destinada a aquellas familias con ingresos anuales inferiores a los 14.000 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros. Por tanto, no es de extrañar que sean muchos los pensionistas que se pregunten si pueden o no acceder a este bono de 200 euros.

Además de las nuevas medidas, en este plan también se mantendrá el descuento de 20 céntimos de los carburantes, el incremento del 15% a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a las pensiones no contributivas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

¿Qué pensionistas no cobrarán la ayuda?

Tal y como se recoge en la norma, “no tendrán derecho a la ayuda las pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado”. Por lo tanto, se deduce que dicha prestación de 200 euros no la cobrarán aquellos que sean beneficiarios de una pensión de jubilación, por incapacidad permanente, viudedad, orfandad y Clases Pasivas. Asimismo, tampoco podrán acceder aquellos que reciban una pensión y pertenezcan al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), Régimen Especial de la Minería del Carbón, Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y/o Sistema Especial para Empleados del Hogar.

Además, el decreto ley recoge que tampoco recibirán este bono aquellos “profesionales no integrados en el Régimen Especial del INSS de los trabajadores autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas a dicho régimen especial, siempre que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad Social”.

¿Las pensiones no contributivas pueden cobrarla?

Los pensionistas que cobren pensiones no contributivas, ya sea de jubilación o de invalidez, no están especificados en el texto legal como posibles solicitantes del bono de 200 euros. En este solo se indica que, para solventar la baja cuantía que perciben, los importes se verán incrementados un 15% hasta final de año.

Asimismo, este decreto sostiene que esta cuantía es para aquellas personas en situaciones de vulnerabilidad económica que no estén cubiertas por otras prestaciones de carácter social como pueden ser las pensiones contributivas, el ingreso mínimo vital o las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas. Por tanto, los beneficiarios de las pensiones no contributivas no podrán cobrar el cheque.