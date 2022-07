Así es como puede evitar que le embarguen la casa si no puede pagar la hipoteca

Negociar con la entidad financiera : Esta debe ser la primera de las opciones. Que la persona que tiene la deuda le explique al banco su situación actual con el objetivo de que le ofrezca algún tipo de solución como la novación de la hipoteca para pagar cuotas más pequeñas cada mes, alargando así el plazo de amortización. Otra de las opciones será solicitar un período de carencia, un espacio de tiempo determinado en el que no se paga la hipoteca o parte de ella, es decir, solo se pagan los intereses de la hipoteca, pero no la parte correspondiente al capital. En este sentido, no se reduce la deuda con el banco, pero puede suponer una solución temporal en caso de verdadera necesidad.