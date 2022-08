La luz bate récords desde que entró en vigor el tope al gas: 365 euros el MWh

La factura de la luz sigue disparada, sumando un nuevo disgusto al bolsillo de los españoles, que llevan muchos meses ya viendo cómo la inflación se come buena parte de su poder adquisitivo. Así, el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista se disparará este martes hasta los 365 euros por megavatio hora (MWh), según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). De esta manera, se registrará el nivel más alto desde que entró en vigor a mediados de junio el llamado tope al gas, conocido también como la “excepción ibérica”.

Estos 365 euros MWh son el resultado de sumar el promedio de la subasta en el mercado mayorista más la compensación que pagará la demanda a las centrales de ciclo combinado por la aplicación de la ‘excepción ibérica’ para topar el precio del gas para la generación de electricidad. El Gobierno argumenta que si no fuese por ese tope al gas, el precio de la luz sería incluso superior (477 euros marcaría este martes). No obstante, los consumidores españoles se habían hecho ilusiones con una posible bajada de la luz este verano gracias a la excepción ibérica, cosa que no ha sucedido. De hecho, el precio de la luz no ha bajado de 178 euros MWh, muy por encima del rango de entre 30 y 50 euros en el que se movía antes de 2021.

En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista, el denominado ‘pool’, se ha situado para este lunes en 182,93 euros/MWh. El precio máximo se registrará entre las 22.00 y las 23.00 horas, con 250 euros/MWh, mientras que el mínimo para la jornada, de 148,60 euros/MWh, se dará entre las 04.00 horas y las 05.00 horas. A este precio del ‘pool’ se suma la compensación de 182,40 euros/MWh a las gasistas que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada.

El gas, también en máximos

Este encarecimiento de la luz se produce con unos niveles del precio del gas TTF en Holanda, de referencia en el mercado europeo, en niveles máximos, cotizando este lunes los futuros para septiembre a nuevos niveles máximos, con casi 290 euros/MWh tras registrar una subida de más del 18%. Por su parte, en el mercado ibérico del gas natural (Mibgas) su precio se intercambiaba este lunes a 189,56 euros/MWh.

El ‘mecanismo ibérico’, que entró en vigor el pasado 15 de junio, limita el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48,8 euros por MWh durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros. En concreto, la ‘excepción ibérica’ fija una senda para el gas natural para generación de electricidad de un precio de 40 euros/MWh en los seis meses iniciales, y posteriormente, un incremento mensual de cinco euros/MWh hasta la finalización de la medida.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, estimó la semana pasada que la ‘excepción ibérica’ ha supuesto un ahorro de 1.383 millones de euros para los consumidores españoles en sus dos meses de vigencia. Ribera indicó que esta cifra representa un ahorro de 22 millones de euros diarios para la sociedad española desde la entrada en vigor del mecanismo, informa Ep.