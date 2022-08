Díaz apunta a una importante subida del salario mínimo

Se avecina una nueva tormenta entre los empresarios y el Gobierno a cuenta del salario mínimo interprofesional (SMI). Los sindicatos han exigido una subida del SMI acorde a las tensiones inflacionistas que vive la economía y que supere para el año que viene los 1.049 euros propuestos por los expertos. Y el Ejecutivo parece dispuesto a atender a sus exigencias en contra del criterio de la CEOE, que teme que una subida desmedida de los sueldos arrastre a la economía a una espiral inflacionista más profunda. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anticipado que el Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional (SMI) “más que nunca”. “Sin ninguna duda, vamos a subir el salario mínimo y lo vamos a hacer más que nunca, porque estamos en una situación de absoluta excepcionalidad política”, ha aseverado Díaz, ante preguntas de los periodistas del Congreso de los Diputados instantes antes de entrar en el hemiciclo para asistir a la sesión plenaria de este jueves, según informa Ep.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han precisado que con la expresión “más que nunca” la ministra se ha referido a la necesidad de aprobar una subida en la coyuntura actual y no a la magnitud de la misma, que será determinada por el comité de expertos. No obstante, la vicepresidenta segunda ha explicado que en la reunión del próximo 2 de de septiembre, el Gobierno informará a este comité que “más allá” de la senda marcada para alcanzar el 60% del salario medio, hay que “ser consciente” de la situación actual. En este sentido, ha recordado que el propio Estatuto de los Trabajadores establece que la revalorización periódica del SMI ha de hacerse atendiendo a los niveles de inflación, la participación de los salarios en la renta nacional, la productividad y la situación económica del país que, ha dicho Díaz, “es de máxima incertidumbre”.

El informe de los expertos, presentado en junio de 2021, propuso un SMI de entre 1.011 y 1.049 euros para el próximo año basándose en la evolución del salario medio en 2020. Sin embargo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido esta misma semana al Gobierno para que suba el salario mínimo en torno a un 10%, en términos similares a la inflación, para llevarlo de los 1.000 euros mensuales actuales a 1.100 euros al mes. «El Gobierno debe aplicar la ley y lo que es razonable en un Gobierno que se considera de progreso», subrayó.

Apoyo a las movilizaciones

Díaz también ha exigido al presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, “que se comprometa con su país”. “Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país, y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta”, ha reivindicado, atendiendo a que, con los actuales niveles de inflación, los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. Por ello, ha subrayado su “apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española” para exigir la negociación de la subida de los salarios.

UGT ha manifestado que su “prioridad fundamental” para este nuevo curso político que comienza en septiembre va a ser la subida de los salarios, una necesidad para muchos trabajadores que quieren “subsistir”, y por ello no se descartan movilizaciones si la patronal no se sienta a negociar los convenios. Pepe Álvarez considera que los empresarios deben entender que “para no perder calidad de vida o para poder subsistir, necesitamos que suban los salarios”.