Los sindicatos convocan tres días de huelga en Renfe

Habrá huelga en Renfe. Los dos grandes sindicatos, CC OO y UGT, y el principal de maquinistas, Semaf, han convocado hoy tres días de movilizaciones para los días 28 de octubre y 7 y 11 de noviembre, según han informado ambas organizaciones en sendos comunicados. El motivo esgrimido por los tres sindicatos, el mismo que les ha llevado a convocar una concentración ante el Congreso de los Diputados el próximo día 19: la, a su juicio, negativa de la dirección de la operadora a desbloquear la negociación del nuevo convenio colectivo.

Tanto CC OO como UGT han informado de que esta mañana se ha celebrado una reunión de mediación en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) en la que no se ha registrado ningún avance. Por ello, y ante lo que UGT ha calificado de “pasividad de la empresa y falta de actitud negociadora”, han tomado la decisión de convocar las movilizaciones. “La situación de la negociación colectiva en el Grupo Renfe nos ha llevado a un escenario de movilización que se va a iniciar con una concentración frente al Congreso de los Diputados el próximo 19 de octubre y que tendrá continuidad, si no hay respuesta positiva por parte de la empresa y de los estamentos ministeriales, con las jornadas de huelga que hemos convocado”, ha explicado CC OO. “Nos sobran motivos para emprender esta serie de acciones reivindicativas porque a la falta de receptividad ante las reiteradas denuncias por parte de CC OO de la necesidad de aumentar las contrataciones indefinidas en, prácticamente, todos los colectivos del Grupo Renfe para evitar las constantes externalizaciones (Gestión de almacenes en talleres, servicios de apoyo administrativo y de secretaría, venta de billetes y atención al cliente…) hay que sumar que no se han tenido en cuenta los planteamientos y propuestas que hemos realizado en las diferentes mesas técnicas del convenio colectivo”, ha añadido.

Desde UGT han explicado que los motivos que les han llevado a la convocatoria son el bloqueo de la negociación del III Convenio Colectivo, la falta de respuesta de la compañía ante la “evidente falta de personal en todas las áreas y colectivos de la empresa, prorrogando los contratos temporales realizados con motivo de la medida del Gobierno de mantener la gratuidad de los abonos durante 2023″; la ausencia de procesos de movilidad, tanto geográfica como funcional, para garantizar la cobertura del personal de intervención en todas las circulaciones de Media Distancia, Larga Distancia y AVE, y la falta de medidas de la empresa para asegurar el salario del personal de comercial con la puesta en marcha de los abonos gratuitos.

Semaf, que como adelantó LA RAZÓN en su edición del pasado día 11 de octubre, barajaba seriamente la convocatoria de huelga, también ha denunciado la “inacción” por parte de la dirección de Renfe tanto para firmar el convenio como para agilizar los procesos de personal. En su opinión, la falta de voluntad de la compañía está “dilatando la posibilidad de acuerdo” sobre el convenio.

