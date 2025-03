Un abogado laboralista consigue una indemnización de 50.000 euros a su cliente: "Gracias a este detalle"

Dentro del mundo laboral se comenten abusos de manera ininterrumpida, tanto del empleado como del superior, o de la empresa. Y es que, en España, aunque siga vigente elEstatuto de los Trabajadores firmado en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que se actualiza continuamente, las compañías del mercado laboral siguen buscando los vacíos legales para aprovecharse de ellos. Es así como los empleados, en defensa propia, acuden a este texto con el propósito de mejorar sus relaciones y condiciones en el puesto de trabajo en el que operan. Sin embargo, la situación a veces no es suficiente con la consulta del mismo y requiere la opinión de un especialista que se encuentre familiarizado con la materia.

Se estima que en el pasado 2024, las empresas superaron el umbral de los dos millones de contratos cesados con despido o por no superar el periodo de prueba. Es decir, en otras palabras, dos millones de personas perdieron su puesto de trabajo a lo largo y ancho de todo el sector laboral de nuestro país. Esta tendencia se encuentra al alza durante los últimos años y, aunque el ascenso con respecto a 2023 no ha sido tan pronunciado en relación a otros años de esta década, sigue siendo muy preocupante, pues la estadística es la que nos aporta la verdad que necesitamos en este ámbito. Cabe destacar que en 2021, la bajas de afiliación por contratos indefinidos y temporales constituyeron prácticamente la mitad que hoy en día.

Al mismo tiempo, en el recorrido de los despidos, no son pocas las veces que las corporaciones ejercen el poder de la falta de información por parte del trabajador para declarar el despido como procedente, aún no siéndolo. Esto supone el ahorro del finiquito o de la indemnización pertinente y, como consecuencia, la perdida de otro derecho legítimo del ciudadano. Es en este contexto donde nace la razón de ser de lo que explica el abogado laboralista, Juan Manuel Lorente, en una de sus últimas publicaciones en redes sociales. Ante todo hay que ser conscientes de los límites de la empresa que no debe sobrepasar y los efectos de este acto en el caso de que proceda, pues pueden propiciar un desenlace favorable.

Un abogado laboralista explica el caso: más de 50.000 euros

"Le conseguimos más de 50.000 euros de indemnización a un cliente por su despido gracias a este detalle" explica Lorente. El experto comienza a analizar su caso en favor del trabajador como consecuencia de un cúmulo de obligaciones no recogidas en el contrato a las que tenía que hacer frente el susodicho. Entre ellas, las que destaca son trabajar en horas extras, cubrir fines de semana que no le pertenecían o trabajar festivos del mismo modo. Una vez que el empleado contacto con él, el experto en derecho le recomendó "mandar un escrito e incluso interponer una demanda por autodespido".

En este sentido, la empresa respondió con el despido "pero gracias a que este señor se asesoró y puso el escrito y la demanda le hemos podido conseguir, y sin necesidad de que llegara a juicio, más de lo que le correspondía por la improcedencia" exclama el profesional. Por tanto, el detalle de buscar ayuda de especialistas que te asesoren es crucial para sacar el máximo rendimiento a tu persona. De esta suerte, en situaciones tan conflictivas como un inminente despido, con el precedente de que la empresa se salta continuamente el Estatuto de los Trabajadores, antes mencionado, la idea de contactar con un abogado encuentra su fundamento en "sacar el máximo dinero posible".

¿Cómo se calcula la cuantía por despido improcedente?

En la actualidad el método de cálculo se rige en base a 33 días de salario por cada año trabajado respondiendo a un límite máximo de 24 mensualidades. Aunque los sindicatos barajan el cambio de esta legislación debido a la consideración de una baja cuantía, pero, por el momento, las cifras permanecen inmóviles. Por tanto, con el fin de calcular la indemnización por despido improcedente es necesario tener en cuenta tres variables a diferenciar. Por una parte la antigüedad del empleado en la empresa, el salario que tenga en el momento del despido y los días de indemnización que le corresponden.