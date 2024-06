Las aerolíneas piden que no se engañe a los consumidores con la promesa de que el equipaje de cabina será gratuito

Las aerolíneas siguen observando con gran asombro las reacciones suscitadas tras la filtración el pasado viernes de la sanción de 150 millones de euros que el Ministerio de Consumo tiene intención de imponer a las "low cost" Volotea, Ryanair, Vueling y easyJet por el cobro del equipaje de cabina. No entienden que determinadas organizaciones de consumidores y administraciones celebren una multa que, según Javier Gándara, presidente de la patronal del sector (ALA), atenta "contra la libertad tarifaria y la capacidad de elección de los consumidores" y que, además, consideran de alguna manera un engaño.

"Es importante no engañarnos sobre la presunta gratuidad de los servicios si prospera la sanción. Nada es gratis y menos en una industria que en la mejor época de su historia -entre 2010 y 2019- generó un margen neto de beneficio del 3%", ha asegurado Gándara en la asamblea general del sector celebrada hoy. El presidente de ALA ha insistido, en este sentido, en que si España impusiese de forma unilateral la obligación de no cobrar un cargo extra por el equipaje de cabina "cerca de 50 millones de viajeros tendrían que empezar a pagar por servicios que no precisan, con el consiguiente impacto en la demanda y en la economía del país".

Para Gándara, la desagregación del servicio que se inició con el cobro por el equipaje, práctica ejercida por todas las aerolíneas, "es uno de los pilares que han permitido que viajar en avión haya pasado de ser un lujo a estar al alcance de todos los ciudadanos". Lo bueno para los consumidores, ha asegurado Gándara, es "pagar por los servicios que necesita. Y esto es lo que ha permitido viajar de forma habitual".

Recurso

El presidente de ALA se ha vuelto hoy a mostrar convencido de que si, finalmente, la sanción de Consumo acaba en los tribunales, la acabarán ganando. ALA explicó el viernes, cuando se filtró la sanción, que todas las compañías aéreas permiten un bulto como equipaje de mano de forma gratuita, siempre que se cumplan determinados requisitos en relación a su dimensión y peso y que quepa debajo del asiento delantero; y que lo que Consumo ha puesto en cuestión es el cobro por un segundo bulto en cabina, práctica que, aseguró la patronal, amparan el derecho europeo y varias sentencias.

El hecho de que la sanción todavía no sea firme es lo que también ha llevado a las aerolíneas a advertir de que, a pesar de los llamamientos realizados por algunas asociaciones de consumidores, su política respecto a los equipajes de cabina no va a cambiar y seguirán facturando el servicio. Fuentes de una de las compañías afectadas aseguran que, por el momento, no se han producido problemas con los pasajeros por esta cuestión una vez conocida la sanción.

Desde la patronal de las aerolíneas también advirtieron de que al ser necesario pagar por servicios que no son necesarios, también subiría el coste de la tarifa básica.