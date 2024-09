Jubilación en 2025: sube la edad y se endurecen las condiciones para recibir el 100% de la pensión

Llegar a la edad dorada de nuestras vidas y cobrar el 100% de la pensión contributiva no es tarea fácil. Y, a decir verdad, no parece que vaya a cambiar a corto plazo, puesto que la edad de jubilación en España no dejará de incrementarse hasta 2027, año en el que al fin se estabilice para alivio de los ahora trabajadores y, claro está, de los que serán los futuros pensionistas.

Sin embargo, el año que viene supondrá un endurecimiento de los requerimientos estipulados por la Seguridad Social. Para ponerse en contexto con respecto a las reformas de las pensiones, primero hay que citar la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

La norma responde a la progresiva esperanza de vida en España y, como consecuencia, a la necesidad de asumir el pago de más pensiones más tiempo a causa de dicho envejecimiento de la población. En resumidas cuentas, para alcanzar la pensión íntegra, se pasa progresivamente de 35 a 37 años cotizados o, dicho de otro modo, habrá que trabajar durante más tiempo para retirarse definitivamente del mercado laboral.

La edad de jubilación sube hasta los 66 años años y ocho meses en 2025

Si se ha cotizado menos de 38 años, la edad de jubilación es de 66 años y seis meses en 2024 para cobrar el 100% de la pensión contributiva de la Seguridad Social. Sin embargo, subirá a los a 66 años y ocho meses en 2025, siempre que se haya cotizado más de 38 años y tres meses.

Solo se podrán jubilar a los 65 años quienes hayan cotizado 38 años y tres meses o más. Cabe recalcar que a día de hoy, el periodo de cotización para jubilarse a los 65 años es de 38 años. Esto significa que se incrementa tres meses más al periodo de cotización de cara a 2025. En cualquier caso, a continuación se muestra una tabla del acceso a la jubilación por edad en función de los años cotizados.

Acceso a la jubilación por edad y años cotizados T. Gallardo La Razón

¿Cuánto van a subir las pensiones en 2025?

La revalorización de las pensiones contributivas se calcula anualmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), es decir, la manera en la que se mide la inflación en el país. Este ajuste se realiza, al igual que con los salarios, para asegurar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y que sus ingresos se mantengan a la par con el coste de vida que se eleva.

El proceso de revalorización comienza calculando el IPC medio interanual de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. Por ejemplo, para la revalorización de 2023, se tomó en cuenta el IPC medio entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, lo que resultó en una subida del 8,5% y para la revalorización del 2024 se llevó acabo el mismo proceso concluyendo en un aumento del 3,8%.

El último dato disponible es del de agosto, cuando el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 2,2%. Si hacemos una media desde diciembre del año pasado con los datos conocidos hasta agosto, la inflación resultante es del 3,08%. Según la previsión de Funcas hasta diciembre del 2024, realizada en julio en base a los datos de IPC de junio, la inflación se situará en septiembre en el 2,7%, en octubre en el 2,9% y en noviembre en el 3,3%.

Con estos datos, el IPC medio interanual rondaría el 3,06%. Por tanto, si se cumple esta estimación, las pensiones contributivas podrían revalorizarse en torno a un 3% el año que viene. No obstante, el Gobierno de España se comprometió a subir por encima de la inflación las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Esta subida extra aún está por decidir, ya que queda pendiente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Lo que sí se sabe es lo que estable la reforma de las pensiones, según la cual se fija que las pensiones no contributivas y el IMV deberán converger en 2027 con el 75% del umbral de pobreza para un hogar unipersonal, que se define como el 60% de la mediana de ingresos anuales por unidad de consumo. Así, en total, el incremento desde 2024 a 2027 será del 22%.