Los atrapados 14 horas en el AVE por el caos ferroviario en la alta velocidad a Andalucía: «Nos cobraban hasta el agua»

Los 318 pasajeros del AVE de Madrid a Málaga atrapados catorce horas a la altura de Villaseca de la Sagra (Toledo) por la avería que ha dejado sin servicio a la alta velocidad entre Madrid y Andalucía durante varias horas han denunciado una situación dantesca, con ataques de pánico y calor sofocante: «Nos cobraban hasta el agua». Uno de los afectados, Manuel Jiménez Baras, abogado, viajaba con sus tres hijos menores de edad, de 10, 13 y 14 años, y ha relatado cómo una persona mayor ha tenido que ser evacuada en una UVI móvil, a otra le pusieron oxígeno y varios pasajeros sufrieron ataques de pánicos. «Varios bebés han pasado toda la noche llorando y mi hija pequeña me ha dicho: “Papa, por favor, no me vuelvas a montar en un tren en mi vida”», ha lamentado este afectado que explicó a Efe que en un principio el calor fue sofocante, todos a oscuras y sin ningún tipo de información.

El tren, que tenía prevista su salida de Madrid a las 19:35 horas, salió con media hora de retraso y se detuvo unos 20 minutos después, relató Alejandro Yuste, profesor del colegio Gamarra de Málaga, que acompañaba a 13 alumnos de Primero de Bachillerato que participaron en un voluntariado. «Desde que estábamos en Atocha hasta ahora, creo que 20 horas. Yo creo que a Australia se tarda menos y está en otra parte del mundo», afirmó Yuste a su llegada a Málaga.

Yuste ha calificado su experiencia de «un poco desastrosa» debido al tiempo que estuvieron parados en Toledo, «sin información ninguna, en los vagones sin aire acondicionado, a oscuras», para dormir «unos tirados en el suelo y otros tumbados en los asientos» y con «sensación de agobio» porque desconocían si iban hacia Madrid, Málaga, a un hotel o un autobús.

El caos de la jornada también se ha trasladado a la estación de Atocha. Una familia compuesta por quince personas de tres generaciones salió a primera hora de la mañana de Huelva en un tren directo operado por Iryo con destino a Barcelona con la «ilusión» de embarcar en un crucero por el Mediterráneo hoy mismo, explicó Rocío. Tenían que llegar a la ciudad condal a las 12:50 horas, pero les dijeron que tenían que bajarse en Atocha y dirigirse a la Oficina de Atención al Cliente, donde tuvieron que hacer una larga cola, con muchos nervios, impotencia y frustración, con la esperanza de conseguir un billete para llegar a tiempo al puerto de Barcelona.

En la misma cola, la madre de dos jóvenes que iban a un concierto ha asegurado que lo ocurrido “es una vergüenza. A lo largo de la mañana, nos han dado la información justa. Nos han dicho que no se podía circular por un problema en la catenaria. El día lo hemos perdido. Es nuestro primer día de vacaciones».