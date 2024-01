El autoconsumo dispara un 60% su producción y cubre ya el 3% de la demanda eléctrica pese al frenazo en la instalación de potencia

El autoconsumo sigue abriéndose camino en España aunque haya perdido algo de velocidad. Tras un 2022 excepcional en el que la conjunción de las ayudas, unos precios de la energía altos y unos tipos de interés bajos dispararon la nueva potencia instalada hasta cifras récord, 2023 cerró como otro buen año para el sector, aunque no tan brillante como el precedente. El autoconsumo registró el año pasado la primera contracción en su crecimiento con la instalación de 1.943 megavatios (MW) nuevos, lo que supone una reducción del 27% con respecto a la cifra récord de 2022, con una caída más acusada en el sector residencial, del 49%, que en el industrial, en que fue del 13%; según datos del Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaico de APPA Renovables.

A pesar de este retroceso, ya anticipado por el sector en el último trimestre del año pasado, la producción, con toda la potencia instalada que hay ya, algo más de 7 gigavatios (GW), creció casi un 60% y cubre el 3% de la demanda eléctrica. Esta potencia equivale ya a la nuclear instalada en el país, si bien no genera la misma energía dado que sólo produce cuando hay sol, unas 1.200 horas al año; mientras que la nuclear lo hace unas 8.000 horas.

Motivos

En rueda de prensa, el director general de APPA Renovables, José María González Moya, ha vinculado esta caída "coyuntural" del autoconsumo al fin paulatino de los mismos resortes que impulsaron de forma pronunciada su crecimiento en 2022, las ayudas a las instalaciones de los Fondos de Recuperación y a la caída en los precios de la electricidad. El presidente de APPA Autoconsumo, Jon Macías, ha considerado en todo caso que el dato "es muy bueno", ya que supone un crecimiento del 69% del autoconsumo en dos años, lo que "consolida" al sector y permite enfilar el objetivo de alcanzar la meta de los 19 gigavatios (GW) instalados en 2030 que dibuja el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno. Para ello, sería necesario un ritmo de 1,6 GW al año y "estamos por encima de esa senda", ha asegurado González Moya, que estima que se puede llegar incluso al 1,9 GW.

A pesar de que el autoconsumo generó el pasado ejercicio el 3% de la demanda eléctrica, desde APPA han lamentado que su aportación podría ser todavía mayor de no existir ciertas limitaciones regulatorias y técnicas que le impiden verter más producción. Esta situación conduce, según la asociación, a que el 18% de la posible generación se desaproveche, unos 1.642 GWh, que habrían representado un valor cercano a los 131 millones de euros solamente el año pasado. Las empresas, según sus cálculos, acumulan desde 2016 unas pérdidas de 405 millones de euros por esa energía que no puede ser vertida al sistema eléctrico. Además, han añadido, si se hubiera aprovechado todo el autoconsumo en la cobertura de la demanda habría ascendido al 3,7% del consumo eléctrico nacional, con lo que se registra una pérdida de 0,7 puntos que no se está pudiendo verter a las redes.