El Banco de España avisa a las entidades: "En ningún caso vamos a permitir que se suavicen los criterios de concesión de crédito"

El Banco de España está "tremendamente vigilante" con los criterios de concesión de crédito de los bancos españoles y no admitirá que "en ningún" caso los suavicen. Así lo ha advertido Mercedes Olano, directora general de Supervisión del Banco de España, al ser preguntada sobre la posibilidad de que las entidades se relajen un poco con sus exigencias como una forma de aumentar el volumen de las carteras crediticias, que no están creciendo, y mantener así sus elevados niveles de ingresos cuando empiecen a bajar los tipos de interés en la zona del euro, lo que ocurrirá previsiblemente en junio.

El propio Banco de España y el BCE esperan que, si la inflación sigue su tendencia descendente, la primera bajada de tipos llegue en menos de dos meses. Este cambio en la política monetaria impulsará, previsiblemente, la demanda de crédito. En concreto, ante este escenario, la banca deberá aumentar el negocio crediticio para mantener sus márgenes de intermediación, ha explicado Olano, pero el supervisor del sistema bancario español vigilará activamente que las entidades no suavicen sus exigencias de concesión de crédito para lograrlo.

Durante la presentación de la Memoria de Supervisión de 2023, Olano ha señalado que el riesgo de crédito "es el primer riesgo para el sistema financiero europeo", dado el modelo de negocio de los bancos de la zona, eminentemente comercial, y los supervisores lo vigilan muy de cerca. De hecho, la directora de Supervisión ha advertido de que ya ha habido algunas actuaciones en el pasado "específicamente centradas" en revisar si se han suavizado los criterios de las concesiones de crédito y se volverán a hacer "si es necesario".

"No sé si va a haber crecimiento del crédito después de las últimas noticias de la situación geopolítica. No sé cómo va a afectar [el conflicto entre Israel e Irán] al crédito", ha explicado también, antes de referirse a la caída en el crédito concedido a hogares, especialmente el hipotecario, donde de hecho se ha producido una reducción del saldo por el uso del ahorro que las familias atesoraron durante la pandemia. En el caso de las empresas, Olano ha señalado que la caída se produce en la financiación a largo plazo, pero no en el crédito para el circulante. Sin embargo, ha asegurado que el riesgo de crédito lleva siendo una prioridad supervisora y seguirá siéndolo durante "muchos años".

El crédito del sector inmobiliario no preocupa

Olano también se ha referido durante su intervención a la vigilancia que los países de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) lleva realizando desde hace dos años del sector inmobiliario comercial, que en Estados Unidos ha provocado algunas tensiones.

No obstante, la directora de Supervisión del Banco de España ha afirmado que, por ahora, no representa un problema para el país, teniendo en cuenta que el peso de esta actividad en el saldo crediticio total al sector privado de la banca es del 8%, un porcentaje "reducido", una cifra que no incluye el crédito a promotoras.

Ha especificado que el crédito al sector inmobiliario comercial está concentrado en oficinas, locales y hoteles, pero no en activos con más riesgo, como los centros comerciales. "Como la industria del turismo va bien, no esperamos grandes problemas por esa vía. Veo difícil si hay problemas en Europa que contagie directamente a España", ha afirmado.

Olano, sin embargo, ha matizado que podría haber algún riesgo en el negocio de centros de oficinas, ante el auge del teletrabajo, así como en los puntos de venta físicos de los comercios, que cada vez realizan más transacciones de manera digital.

Ciberincidentes

Por otra parte, Olano también ha asegurado que se han investigado las dos caídas que sufrió la plataforma de pagos Redsys en noviembre, cuyo funcionamiento está bajo vigilancia del Banco de España, y se han trasladado "recomendaciones". No obstante, ha querido señalar que este suceso más que a la ciberseguridad tiene que ver con la ciberresiliencia de las infraestructuras, que va más allá de frenar ciberataques, un problema sobre el que supervisores y entidades se han focalizado en los últimos años.

"Los ataques van a entrar. Lo importante es tener sistemas de recuperación que permitan devolver el servicio rápidamente", ha afirmado, si bien cabe recordar que Redsys informó de que la caída de su plataforma se produjo por un fallo técnico, y no por un ciberataque. Lo que sí reconoce Olano es que en el sector bancario español hay un problema de comunicación de ciberincidentes, algo que podría solucionarse con el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA).

Por su parte, en la presentación de la Memoria de Supervisión de 2023, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha vuelto a pedir a las entidades financieras que planifiquen "cuidadosamente" sus provisiones y su capital y que aprovechen los beneficios récord que están obteniendo por la subida de los tipos, entre otras razones, para aumentar sus niveles de solvencia.