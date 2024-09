El Banco de España tiene un aviso: este es el dinero que debes tener guardado en caso de emergencia

Hoy en día, pocos cargan con dinero en efectivo. Esto se debe a que, con tecnologías como Apple Pay y similares, las tarjetas de crédito y débito con chip, entre otros métodos de pago, ir al banco a sacar dinero se ha convertido en una actividad casi de antaño. No obstante, cuando se trata de ahorros y planes de emergencia, muchas personas aún prefieren conservar billetes y monedas para el día a día o guardar grandes montos de dinero al estilo de los abuelos: debajo del colchón.

Aunque no hay una cantidad máxima de efectivo que puedas guardar, ya que es legal almacenar todo el dinero que tengas, siempre y cuando sea de procedencia lícita y haya sido previamente declarado ante la Agencia Tributaria, el Banco de España ha revelado que existe una cantidad óptima a tener reservada para imprevistos o como seguro. Sin embargo, recalca que no es necesario guardar dinero en casa siempre que tengamos una cuenta corriente o de ahorros.

¿Cuánto dinero debemos tener guardado en caso de emergencias?

Según el Banco de España, es necesario que ahorremos para cubrir los gastos fijos mensuales de al menos tres meses, aunque es recomendable que sean seis. Para evaluar los gastos fijos, se debe hacer una lista de todos los pagos recurrentes que se realizan cada mes: el alquiler, la hipoteca, los servicios básicos (agua, luz, gas), las facturas de teléfono e internet, seguros, y cuotas de préstamos o tarjetas de crédito, suscripciones mensuales, transporte y comestibles.

Es importante distinguir estos de los gastos variables o discrecionales, como el ocio o compras ocasionales. Al sumar estos gastos, tendrás una visión clara de tus compromisos financieros mensuales fijos y podrás ahorrar en función de ello para cubrir imprevistos, como la pérdida de empleo o gastos médicos, sin tener que recurrir a deudas o comprometer tu bienestar financiero.

No es cierto que el dinero que guardes debe ser en efectivo

La razón por la que no se recomienda guardar dinero en efectivo en casa es debido a que, con el tiempo, este se devalúa gracias a la inflación, que reduce el poder adquisitivo de esa cantidad. La inflación hace que los precios de bienes y servicios suban, lo que significa que el dinero que guardas sin invertir pierde valor gradualmente, ya que puedes comprar menos con la misma cantidad en el futuro. Además, al no estar en una cuenta de ahorro o inversión, ese dinero no genera intereses ni crece, lo que agrava la pérdida de valor.

Para guardar tu dinero de manera segura, una de las mejores opciones es utilizar cuentas de ahorro o depósitos a plazo fijo en bancos confiables. Estas opciones no solo protegen tu capital, sino que también te permiten obtener pequeños rendimientos sin correr grandes riesgos. Además, los depósitos bancarios suelen estar cubiertos por fondos de garantía, lo que asegura tus ahorros en caso de problemas financieros del banco.

Otra alternativa segura es invertir en bonos del Estado o fondos de inversión conservadores, que, aunque ofrecen rendimientos moderados, son activos de bajo riesgo que mantienen tu dinero protegido de la inflación. Diversificar parte de tus ahorros en instrumentos financieros puede ser una buena estrategia para no solo mantener el valor de tu dinero, sino también permitir su crecimiento con el tiempo.