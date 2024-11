Banco Santander dona dos millones de euros a los perjudicados por la DANA e igualará las cantidades que den sus empleados

El Banco Santander se suma a la ola de solidaridad ciudadana al aprobar una donación de dos millones de euros para ayudar a los damnificados por las inundaciones provocadas por la DANA, que ha castigado especialmente a la Comunidad Valenciana y a algunos municipios de Castilla-La Mancha y Andalucía. a. El banco ha decidido, además, igualar las donaciones que hagan sus empleados.

A esta cifra se suman las donaciones realizadas a través de la app del banco para apoyar a las ONG que actúan sobre el terreno, que están a punto de superar los 10 millones de euros en apenas cinco días, informa la compañía en un comunicado. Estos donativos se están realizando directamente a los números de cuenta facilitados por Santander para Cruz Roja y Cáritas:

Cáritas: ES45 0049 1892 6421 1055 3738 – BIZUM: 10480

Cruz Roja: ES44 0049 0001 5321 1002 2225 – BIZUM 33512

En línea con lo que ya se hizo durante la pandemia, el banco ya ha mostrado su disposición a través de la AEB (Asociación Española de Banca) a colaborar en la coordinación de un plan de ayuda financiera que pueda mitigar el daño económico que han sufrido tanto individuos como empresarios, autónomos y comercios para que puedan recuperar la actividad lo antes posible.

Elimina las comisiones en los cajeros

Igualmente, Santander ha eliminado las comisiones en los cajeros de la provincia de Valencia para que todas aquellas personas que no sean clientes de la entidad puedan extraer efectivo. En este sentido, tampoco cobrará a los usuarios de tarjetas Santander cuando saquen dinero en cajeros de otras entidades.

Además, para agilizar la vuelta a la normalidad de los comercios afectados, Santander Getnet eximirá a los clientes de los costes fijos del TPV durante dos meses (mantenimiento del terminal, comisiones por inactividad o mínimo de facturación y tarifa plana). Del mismo modo, y para poder reinstalar el terminal en el menor tiempo posible, se han reforzado los equipos de campo y el stock de TPV. Mientras tanto, los clientes pueden seguir cobrando con otras funcionalidades que no requieran de un terminal, como el pago a través de un enlace (con Get Link & Pay), o pago a través de redes sociales (con Get Social Selling).

Hasta ahora, y según datos de la entidad, más de 15.000 clientes se han beneficiado ya de estas medidas para cajeros y terminales punto de venta en los comercios. En la parte de renting se está trabajando para sustituir lo antes posible los automóviles dañados que el banco financia por renting y se ha ampliado el stock para ofrecer a los clientes que no pueden utilizar sus vehículos, con el objetivo de tener listos 1.000 coches disponibles de forma inmediata.

Ayuda con los seguros del hogar

Asimismo, la entidad ha desplegado el protocolo de actuación de seguros para eventos climatológicos extraordinarios para ayudar a los afectados con los trámites de su seguro de hogar. Aunque la mayoría de los siniestros ocasionados son objeto de cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros, fuera del ámbito contractual de la póliza del seguro del hogar, el banco ha contactado con sus clientes para facilitar los trámites con el consorcio, además de ofrecer un teléfono de atención 24 horas (91 343 58 70) comunicación por WhatsApp, app y alternativas digitales para la resolución el siniestro.

En el caso de los productos de negocios, Santander MAPFRE (Multirriesgo Comercio y Pymes, Responsabilidad Civil y Ciberseguro), los teléfonos de atención 24 horas son: 900 81 08 55 y 91 836 61 69.

También se está contactando con los agricultores y ganaderosafectados para poder adelantar las indemnizaciones de Agroseguro. Los teléfonos de contacto de Caser-Agroseguro son 91 590 96 84 y 902 45 45 95.