¿Compra online? Estos son los 8 consejos que debe seguir para ahorrar

Comprar online está a la orden del día. Y es que cada vez más consumidores apuestan por el comercio electrónico para adquirir sus imprescindibles o productos favoritos a cualquier hora y momento del día sin tener que moverse de la comodidad de su hogar.

La popularidad de las compras vía Internet no solo se ha reflejado en el número de operaciones que se han llevado a cabo, sino también en el desembolso económico realizado por parte de los consumidores. El gasto medio realizado por los españoles en compras online alcanzó los 3.476 euros en 2023, lo que supone un 10% más en comparación con el año anterior. No obstante, este incremento no es una novedad, puesto que hace dos años, en 2022, la inversión que se destinó en el comercio electrónico ya experimentó un aumento del 35,5% respecto al ejercicio previo.

Puesto que el presupuesto invertido en estas adquisiciones es significativo y es fácil gastar más de lo previsto, desde el blog de Finanzas para todos comparten una serie de consejos para ahorrar a la hora de realizar las compras online: