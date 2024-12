La Costa del Sol denuncia en Madrid las asimetrías del Gobierno de Sánchez

El crecimiento económico de la Costa del Sol en los últimos años ha sido innegable, sin embargo, no todo ha avanzado con la misma celeridad en esta región, puesto que la movilidad ha sido la gran olvidada por parte del Gobierno, lo que ha lastrado el desarrollo de este territorio de Andalucía.

Ante este escenario, LA RAZÓN ha celebrado este miércoles en su sede el foro "El gran reto de la movilidad en el Mediterráneo andaluz" para abordar esta problemática. José Lugo, el delegado de este diario en Andalucía, ha dado la bienvenida a este acto asegurando que es "incomprensible" que una zona como la Costa del Sol "no tenga una comunicación e infraestructuras como merece una zona de importancia capital".

La delegada del Gobierno Andaluz en Málaga, Patricia Navarro, fue la siguiente en tomar el relevo y en su intervención ha señalado que la cuestión de la movilidad en esta área geográfica es "de absoluta discriminación, desigualdad y desequilibrio" a nivel nacional.

En este sentido, Navarro considera que las infraestructuras de movilidad y transporte tienen un papel vertebrador en un territorio y, aquellas zonas que carecen de estas, "no pueden desarrollarse en igualdad de condiciones que otras que sí cuentan con ellas": "La movilidad en el Mediterráneo andaluz es un buen escaparate de la España asimétrica que Pedro Sánchez y su Gobierno está construyendo".

La infraestructura ferroviaria en la Costa del Sol lleva años sin recibir ningún tipo de inversión por parte del Ejecutivo, lo que dificulta la implantación del tren litoral, que trata de conectar el litoral mediterráneo desde Tarragona hasta Algeciras. En este sentido, Marbella es la única localidad de más 100.000 habitantes de todo el país sin conexión ferroviaria. Sin embargo, este tren no está en la agenda y continúa siendo una "gran asignatura pendiente", ha aseverado la delegada del Gobierno Andaluz en Málaga.

En lo que respecta a las conexiones por carretera, hizo referencia a la A7 y a la autopista de peaje AP7. En esta primera autovía circulan unos 120.000 vehículos al día, por lo que está "siempre colapsada", una situación que empeora durante la temporada estival. La AP7 es "posiblemente" una de las carreteras de peaje más rentables de España, pero no para los residentes de la Costa del Sol. Por tanto, Navarro ha solicitado que haya una bonificación o suspensión del peaje en esta autopista para los usuarios habituales como ocurre ya en zonas como Galicia o Asturias.

La solución del Ministerio de Transportes fue bonificar esta autopista con un presupuesto de un millón de euros al año –que supondría tan solo un descuento de 80 céntimos por viajero–, mientras que ese mismo día anunció que iba a destinar 81 millones a las carreteras gallegas. Ante este escenario, Navarro ha asegurado que lo que piden son "las mismas oportunidades a través de la movilidad que tienen otros territorios de España".

Tras esta primera intervención se realizó una mesa redonda en la que estuvieron presentes el presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado; las alcaldesas de Marbella, Ángeles Muñoz, y Torremolinos, Marga del Cid; y los presidentes de las Mancomunidades de Municipios de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar, Manuel Cardeña y Susana Pérez Custodio.

Todos los ponentes coincidieron en que existe una falta de voluntad por parte del Gobierno de impulsar el tren litoral a pesar de que es un proyecto que tendrá un retorno económico y social. Por su parte, Francisco Salado, ha señalado que este tren es fundamental para la "supervivencia" de la Costa del Sol y que en Málaga existe un "castigo político" que es incomprensible.

Aunque desde esta área geográfica trabajan "incansablemente" para potenciar el crecimiento de las ciudades, esto es "imposible" de conseguir sin una buena conectividad: "No es una inacción, sino una acción clara contra la Costa del Sol por parte del Ejecutivo", ha aseverado Ángeles Muñoz.

Por todo ello, Susana Pérez Custodio, la presidenta de las Mancomunidades de Municipios del Campo de Gibraltar, ha asegurado que existe una "necesidad vital" de que se desarrollen estas infraestructuras en la Costa del Sol.

La diputación hará un estudio sobre la viabilidad del tren litoral

Además de la evidente necesidad del tren litoral, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible también debe planificar medidas a corto y medio plazo para mejorar los accesos a la carretera A7 a través de la creación de un tercer carril o habilitando un carril reversible. No obstante, a pesar de que desde este ministerio "tienen la obligación" de dar el visto bueno a estas medidas, aseguraron que no iban a llevar a cabo ningún estudio, algo que supone un "desprecio" hacia los ciudadanos de la provincia de Málaga, señaló Francisco Salado.

En este contexto, la alcaldesa de Torremolinos, Marga del Cid, considera que no solo no existe voluntad por parte del Gobierno de arreglar lo inmediato como es el problema de la congestión de las carreteras, sino tampoco de solventar el gran reto de movilidad en esta área que es el de impulsar este tren.

Por tanto, el presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, aseguró que desde la diputación van a realizar un estudio sobre la viabilidad del tren litoral. "La medida a corto plazo para solucionar el problema de movilidad es ese carril reversible, y a medio plazo, el tercer carril",

Asimismo, destacó que el tren litoral tendría 50 millones de usuarios al año, lo que demuestra la rentabilidad social y económica de este proyecto. "Hay empresas inversoras interesadas en construir este tren, lo que faltan son autorizaciones, estudios, trazados, etc. No hay ninguna excusa para decir que no", ha sostenido. Por tanto tiene claro que mientras exista este Gobierno "no se va a avanzar en nada" en la movilidad del Mediterráneo andaluz.

En este contexto, la alcaldesa de Marbella considera que si el Ejecutivo no quiere realizar esta inversión, que al menos faciliten que se pueda llevar a cabo una inversión público-privada, ya que es rentable. Y es que Manuel Cerdeña, por su parte, tiene claro que el tren litoral no solo va a suponer una mejora de calidad de vida para todos aquellos que residen en esta región, sino que también va a tener un impacto económico positivo: "Va a crear mucha riqueza y empleo".

El director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, ha sido el encargado de clausurar esta mesa redonda. "Andalucía siempre ha sido un gran motor de la economía española y tiene que seguir siéndolo. Es muy importante que tenga capacidad de desarrollar todo su potencial", ha sentenciado.