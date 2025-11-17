Descuentos de hasta el 70%: cómo saber si un producto del Black Friday está realmente rebajado

Falta poco para uno de los eventos más esperados del mes. El Black Friday, que tiene su origen en Estados Unidos, es uno de los días marcados en el calendario por todos los ciudadanos que buscan buenas ofertas para ahorrarse unos euros a final de mes. El próximo 28 de noviembre, las tiendas del país se llenarán de carteles rojos, descuentos y ofertas, pero hay quienes dudan de si realmente merece la pena o se trata de una mera estrategia de marketing para vender más.

Las redes sociales se adaptan a la actualidad, y los anuncios, vídeos y post sobre este esperado día llevan en el 'para tí' de los usuarios desde principios de mes. Los mejores trucos para ahorrar, los mitos, o cómo conocer los precios antes de tiempo son algunas de las temáticas más recurrentes. La cuenta de TikTok @achoesgratis muestra vídeos sobre trucos relacionados con tecnología, consumo, inteligencia artificial, etc. En uno de sus últimos post, la creadora de contenido ha mostrado el truco infalible para saber si te están timando o no en el Black Friday.

¿Cómo sé si los descuentos del Black Friday son buenos?

Es conocido por todos que, un mes antes del 'viernes negro', las empresas inflan el precio de sus productos para luego hacer creer al cliente que el descuento es mucho mayor. De esa forma, el consumidor se va feliz a casa pensando que ha encontrado un chollo y las empresas consiguen aumentar sus ventas en uno de los peores meses del año, de ahí el nombre de viernes negro.

Por este motivo, siendo conscientes del 'timo', la misión de encontrar ofertas realmente llamativas y buenas se complica, aunque no es imposible.

La herramienta definitiva

Para poder conocer con detalle si el producto de nuestro interés está rebajado o no, simplemente hace falta seguir los siguientes pasos.

- Entra en la web Keepa.com (es gratis)

- Introduce la URL del producto que te interesa comprar en la barra de búsqueda. Una vez pegada, aparecerá en la pantalla el comparador de precios que permitirá ver si es o no una buena compra.

Pueden observar cómo se hace paso a paso en este vídeo: