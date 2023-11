Un desplome hipotecario "sui generis": el año cerrará con uno de los mayores números de firmas desde 2011

A las hipotecas va camino de ocurrirles en 2023 lo que a las compraventas, que aunque la comparativa interanual de firmas resulta en un abultado desplome con respeto a un 2022 que fue extraordinario, la actividad no está tan fundida como este derrumbe pueda hacer parecer. En septiembre, las firmas de hipotecas sobre vivienda se desplomaron un 29,7% respecto al mismo mes de 2022, hasta sumar 31.054 préstamos, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el descenso interanual de septiembre, el más pronunciado desde el mes de enero de 2021, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena ocho meses de tasas negativas.

El mercado, como evidencian los datos, sigue en dinámica contractiva. Pero eso no quita para que, de cara al cierre del año, las proyecciones que hacen los analistas no sean tan catastróficas. María Matos, jefa de Estudios y portavoz de Fotocasa, calcula que el ejercicio se cerrará con la firma de unas 380.000 hipotecas, mientras que Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, las eleva hasta las 390.000. Aunque se trata de una cantidad sensiblemente inferior a las 464.000 que se rubricaron en 2022, se trataría no obstante del tercer mejor registro desde el año 2011, cuando el INE tiene registradas 409.337 operaciones hipotecarias.

«Los datos de firmas ya no son tan abultados como los de los dos ejercicios anteriores y se confirma que el boom de las hipotecas ha terminado», asegura Matos. No obstante, para poner en perspectiva la cifra de septiembre y abundando en el argumento de que el mercado no está tan mal, Mato asegura que los datos que se están registrando este año están en el rango de los que había antes de la pandemia, cuando las operaciones oscilaban entre las 22.000 y las 35.000 al mes. Además, como añade Laura Martínez, portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro, es «el cuarto mejor dato registrado durante un mes de septiembre en la última década».

Martínez añade en línea con Matos que aunque el mercado se esté poco a poco ajustando «la contratación de 31.054 préstamos sobre vivienda durante en septiembre supone un aumento del 9,56% respecto al mes de agosto (28.344) y es el dato más alto registrado en España desde junio (33.478). Por tanto, nada hace indicar que estemos ante una nueva crisis hipotecaria».

Juan Villén, director general de idealista/hipotecas, cree que la tendencia a la baja de la firma de hipotecas se va a mantener en lo que resta de año, pero que la comparativa se irá suavizando porque el inicio de la contracción se produjo en el verano de 2022.

El tipo medio de las hipotecas está en su valor más alto desde febrero de 2016

Las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) han provocado que el tipo de interés medio para el total de préstamos hipotecarios sobre vivienda se situase en el 3,26% en septiembre, con una subida de 1,26 puntos respecto al del mismo mes de 2022 y su valor más alto desde febrero de 2016, con un plazo medio de 24 años. Con este, es el sexto mes consecutivo en el que el tipo de interés supera el 3%. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,09% para las hipotecas a tipo variable y del 3,0% para las de tipo fijo.

Para sacar partido de esta subida del precio oficial del dinero y la consecuente subida del euríbor, los bancos han cambiado su estrategia abaratando las hipotecas variables y endureciendo las fijas, que ofrecían a buenos precios cuando el euríbor estaba en terreno negativo y no les aportaba rendimiento alguno. Este movimiento ha provocado queel volumen de hipotecas de vivienda a tipo fijo que se firman siga cayendo hasta el 56,2%, el porcentaje más bajo desde marzo de 2021, tras haber alcanzado su máximo en abril de 2022 con un 75,3%.