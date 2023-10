Dia lanza una nueva app con la que aspira a elevar sus ventas online al 5% del total

Grupo Dia da un paso adelante para reforzar la omnicanalidad y sus ventas online. La cadena de distribución ha presentado hoy su nueva aplicación, que, según la compañía, constituye una plataforma omnicanal que aúna los canales de venta físicos -una red de más de 2.300 tiendas en España- y digitales -página web y app- e integra "las ventajas personalizada de ClubDia para que los clientes, estén donde estén, tengan a su alcance productos de calidad a precios asequibles".

La nueva app aúna en un mismo dispositivo todos sus canales de venta -físico y online- "pudiendo consultar en tiempo real productos, el folleto, todos los tickets y facturas, así como repetir pedidos o disfrutar de descuentos especiales tanto en las compras en tienda como en dia.es", según ha explicado.

Con el lanzamiento, Dia refuerza su canal online, que ofrece cobertura a 35 millones de habitantes, incluidos el 93% de los municipios de menos de 10.000 habitantes. Para llegar a todos estos puntos, la compañía emplea lo que su consejero delegado en España, Ricardo Álvarez, ha calificado como "modelo híbrido de operaciones". Así, los pedidos se despachan desde dos grandes almacenes logísticos de 7.000 metros cuadrados (uno en Madrid y otro en Barcelona), a los que se suman 16 "darkstores" en diferentes ciudades y las propias tiendas, desde las que se atienden los pedidos de localidades más pequeñas. "La tecnología va redistribuyendo a los diferentes formatos. Es un híbrido diferencial que no tiene nadie en España y que nos permite ofrecer nuestra red de tiendas", según ha asegurado Álvarez. Este sistema, además, les permite atender los muy demandados pedidos para entrega en menos de una hora, que representan el 88%; y en el mismo día, que representan el 90%. Además, la compañía tiene acuerdos con Glovo, Ubereats y Jus tEat que le permite entregas ultrarrápidas en 29 minutos.

Cuota de mercado

El primer directivo en España de la compañía, que ha asegurado que la app se plantea como "una puerta de entrada" a todos los canales de venta de Dia que, además, quiere atender las necesidades concretas de cada individuo en momentos concretos; ha asegurado que no se han fijado un objetivo de crecimiento a través de la herramienta. Su canal online, según ha asegurado, representa el 3,5% de sus ventas totales, por encima de la media del mercado, y la idea es "dar un salto con la omnicanalidad. Alcanzar el 5% sería muy interesante, aunque no fijamos grandes objetivos", ha dicho. Su idea, ha añadido, es "intentar cubrir necesidades de los clientes. El año pasado logramos no perder dinero con el online, que es gran hito en online porque es muy difícil. Y ahí queremos estar, como servicio de venta a los clientes, porque si quisiéramos hacerlo rentable, deberíamos cobrar 7,99 euros y no queremos estar ahí", ha añadido.

Marcha de la compañía

Álvarez ha aprovechado la presentación de la nueva app de la cadena para hacer un breve repaso sobre el punto en el que se encuentra en este momento la compañía. A este respecto, ha insistido en que, tras vender 223 tiendas a Alcampo, no se plantean más desinversiones y que su objetivo es comenzar a crecer de forma orgánica a partir del año próximo al mayor ritmo posible. El traspaso de estas tiendas ha comportado que Dia haya perdido parte de su cuota de mercado. Sin embargo, Álvarez ha añadido que no le "importa" que la compañía haya cedido el cuarto puesto en favor de Eroski ya que la empresa está "en el camino de la rentabilidad" y cuando esto se consiga podrá volver a empezar en crecer. Por ello, ha subrayado que prefiere tener un 5% de cuota de mercado y que la empresa sea "rentable" a tener un 6% y estar "en quiebra" y que, de cara al cierre de año, la compañía está "cumpliendo" su "plan de ruta".