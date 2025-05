Edu Saz, arquitecto, revela los tres tipos de vivienda que jamás compraría: “Son un dolor de cabeza”

En un mercado inmobiliario donde los precios siguen por las nubes, cada vez más personas optan por comprar una casa antigua y reformarla desde cero. Sin embargo, elegir la adecuada no es una tarea sencilla. No es como cambiar de coche o elegir un mueble. Es una de las decisiones más importantes que tomamos en la vida.

Una casa mal ubicada, con problemas que no se ven a simple vista o con un diseño que no encaja contigo, termina siendo una carga. Elegir bien significa pensar a largo plazo. ¿Me veo viviendo aquí dentro de cinco años?, ¿Es una zona que se revaloriza?, ¿El edificio tiene el mantenimiento adecuado? No son detalles menores, sinoseñales que pueden marcar la diferencia.

En este contexto, Edu Saz, arquitecto con una amplia trayectoria profesional, revela los tres tipos de vivienda que debes evitar si quieres comprar un inmueble para reformarlo.

Casas a las que se accede desde una esquina

El experto advierte de la multitud de problemas que trae consigo este tipo de viviendas, especialmente si son alargadas. Uno de ellos es que las ventanas solo están en uno de los lados, algo que define como "problemático".

El arquitecto relata que lo peor que puede pasar en estos casos es que la zona de día (salón y cocina) se encuentre al final del todo, lo cual obliga a tener un extenso pasillo y a tener que cruzar todas las habitaciones del piso para llegar a ella.

Casas con un gran muro de carga central

Uno de los mayores problemas de este tipo de casas es que tienen un muro de carga justo en medio, lo que impide unir o ampliar habitaciones a ambos lados, ya que ese muro no se puede quitar fácilmente. Esto, según explica el arquitecto, hace que la casa dé sensación de ser más pequeña de lo que realmente es.

Este tipo de reforma solo sería posible, añade, si se está dispuesto a aumentar bastante el presupuesto para poder derribar ese muro. Aun así, "no es lo que más recomendaría a priori".

Casas tipo tubo

Las casas tipo tubo suelen tener una forma muy estrecha y alargada, parecida a una bota. Edu Saz las identifica como aquellas que se encuentran entre dos medianeras, con dos viviendas haciendo una especie de sándwich.

"Por este motivo no tenemos ninguna ventana" en esas dos zonas medianeras, advierte Saz, quien también menciona que este tipo de distribución puede dar lugar a espacios muy estrechos, pasillos largos, baños sin ventilación natural y dificultades para conseguir un diseño moderno y abierto, ya que es complicado lograr una vivienda diáfana con esa estructura.

La distribución perfecta

Edu presenta el caso de una vivienda que sí recomienda comprar y reformar: una vivienda alargada, pero con acceso por el centro del plano. "Esto permite separar claramente la zona de día y de noche desde el recibidor, optimizando el uso del espacio. Además, aunque solo tiene una fachada con ventanas, el chaflán permite aprovechar varias orientaciones", explica.

"La vivienda cuenta con cuatro estancias, y ofrece distintas configuraciones: desde cocina abierta con isla y comedor conectado al salón, hasta habitaciones adaptables con puertas correderas que se integran en el espacio común", sigue. Gracias a esto, se logra una sensación de amplitud, luz y flexibilidad que mejora la calidad de vida.