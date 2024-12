Estas son las razones por las que pueden denegarte un seguro de alquiler

El impago del alquiler es una de las principales preocupaciones que tienen aquellos que arriendan su vivienda. Y esto no es de extrañar, ya que los inquilinos dejaron a deber, de media, 7.608,34 euros, un 0,85% más que en 2022, según el estudio sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos en España en 2023, elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.

Es por ello que muchos propietarios deciden contratar un seguro de impago del alquiler, ya que esto les ofrece un "extra de seguridad". La aseguradora será la encargada de pagar las mensualidades pendientes en el caso de que el inquilino no pague lo que le corresponde. No obstante, no todo el mundo puede acceder a estas pólizas, ya que las compañías aseguradoras establecen unos requisitos para contratar un seguro de alquiler, tanto para los arrendatarios como para los arrendadores, tal y como señala la inmobiliaria online Housfy.

Requisitos mínimos para contratar un seguro de alquiler

El arrendador que quiera contratar uno de estos seguros deberá cumplir con una serie de condiciones:



Tener la titularidad del inmueble arrendado : se debe demostrar que se es el dueño de la vivienda o que "tiene el derecho necesario sobre él para ponerlo en alquiler", explican.

: se debe demostrar que se es el dueño de la vivienda o que "tiene el derecho necesario sobre él para ponerlo en alquiler", explican. Documentación e impuestos al día : también se deberá contar con todos los documentos indispensables y que el propietario no tenga ninguna deuda pendiente sobre el inmueble.

: también se deberá contar con todos los documentos indispensables y que el propietario no tenga ninguna deuda pendiente sobre el inmueble. Precio del alquiler : las aseguradoras suelen establecer una renta mínima para aceptar un seguro de alquiler, dependiendo de las características del inmueble.

: las aseguradoras suelen establecer una renta mínima para aceptar un seguro de alquiler, dependiendo de las características del inmueble. Contrato formalizado: algunas compañías también solicitan que el contrato de alquiler esté registrado de manera oficial.

Motivos por los que una compañía puede denegar un seguro de alquiler

Por la parte del arrendatario, las aseguradoras se fijan en su capacidad de pago. Por tanto, el inquilino deberá demostrar a estas compañías que tiene estabilidad económica, es decir, unay suficiente para cubrir la renta del alquiler. Para ello, suelen solicitar documentos como la nómina, el contrato de trabajo o los extractos bancarios. Asimismo, también comprobarándel inquilino en su empleo para tener una mayor seguridad de capacidad de pago.

"A pesar de cumplir con los requisitos anteriores, también existen varios factores por los que una aseguradora podría rechazar la solicitud de un seguro de alquiler", asegura la inmobiliaria online.

Las compañías pueden denegar la contratación del producto si la propiedad está en mal estado o tiene problemas legales –como falta de documentación o disputas de propiedad–. Asimismo, la ubicación del inmueble también puede influir, ya que si este se encuentra en una zona con un alto índice de impagos o problemas de seguridad, "la aseguradora podría percibirla como un riesgo elevado y rechazar la solicitud del seguro", sentencian.