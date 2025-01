El documento que debes presentar antes del 31 de marzo para que la Seguridad Social no suspenda tu pensión

La Seguridad Social pretende garantizar que todas aquellas personas que están cobrando en España una pensión no contributiva, se encuentran realmente en la necesidad de hacerlo. Con esta medida, su objetivo es comprobar que las personas que acceden a este tipo de ayudas no superen un límite de ingresos establecido por ley.

Si actualmente estás cobrando una pensión no contributiva de jubilación o invalidez, no puedes olvidarte de presentar este documento antes del próximo lunes 31 de marzo. En el caso de no hacerlo, la Seguridad Social suspenderá el pago de tu pensión no contributiva de cara a este año 2025.

El documento obligatorio que debes presentar para no perder tu pensión

Los pensionistas que estén cobrando actualmente en España una pensión no contributiva tienen la obligación de presentar el siguiente documento, o la Seguridad Social suspenderá el pago de sus pensiones de jubilación o invalidez. Se trata de la declaración anual de la renta.

Todas aquellas personas que se estén beneficiando del cobro de una pensión de este tipo, tienen de plazo hasta el próximo 31 de marzo de 2025 para presentar esta documentación. Si no presentan esta declaración anual de ingresos, la Seguridad Social suspenderá de forma inmediata el cobro de su pensión; aunque esta retirada no será definitiva.

La suspensión del cobro de esta prestación se podrá reactivar de cara al resto de meses de este año 2025. Sin embargo, si no consigues resolver su presentación a tiempo, podrías dejar de recibir durante varios meses tu pensión de jubilación o invalidez.

La ley establece esta obligación para todas aquellas personas que estén cobrando una pensión no contributiva, que deben presentar cada año esta declaración de ingresos antes de que finalice el primer trimestre del mismo.

¿Cuál es el límite de ingresos para seguir cobrando estas pensiones no contributivas?

La Seguridad Social otorga este tipo de ayudas con el objetivo de garantizar que, todas aquellas personas consigan tener un mínimo de ingresos con los que poder vivir en España. La Seguridad Social pretende ayudar a solucionar la situación de vulnerabilidad económica, de los ciudadanos que no tiene derecho al cobro de una pensión contributiva por jubilación o invalidez en nuestro país. Para poder seguir accediendo este año a este tipo de ayuda, es necesario que no superes un límite de ingresos anual.

Tras la revalorización del 9% prevista para este nuevo año 2025, fija en los 7.905,80 euros el límite de ingresos permitido al año para poder seguir cobrando este tipo de ayudas a sus beneficiarios. Las personas que estén cobrando una pensión no contributiva por jubilación o invalidez, deberán demostrar a través de su declaración de la renta, que no superan este límite anual de ingresos. De lo contrario, la Seguridad Social procederá a detener el cobro de esta ayuda.

¿Cuánto tiempo durará esta suspensión de la Seguridad Social?

Si actualmente estás cobrando una pensión de jubilación o invalidez no contributiva en España, no debes olvidarte de presentar tu declaración anual de ingresos antes del próximo lunes 31 de marzo. Si no lo haces antes de esta fecha, la Seguridad Social suspenderá el pago de esta ayuda.

A pesar de ello, la suspensión de esta prestación será únicamente de carácter temporal. Los pensionistas pueden reactivar el cobro de la misma. Para ello, sólo tendrán que acreditar que cumplen con los límites de ingresos anuales permitidos por ley.

. Una vez presentada la declaración anual de ingresos, la Seguridad Social procederá a reactivar el cobro de esta ayuda., desde la fecha de presentación de esta documentación exigida por ley.

Para ello, las personas afectadas deberán cumplimentar un formulario que pueden presentar de forma presencial, por correo postar o desde la sede electrónica del Imserso.