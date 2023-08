Esto es lo que pasa si queremos vender nuestra casa pero al comprador no le conceden la hipoteca

Los tipos de interés continúan sin freno. La decisión de los bancos centrales de aumentar los tipos para detener la inflación ha sido una constante en este último año. El Banco Central Europeo (BCE) anunció en el mes de julio una nueva alza de otro cuarto de punto –la novena consecutiva en el último año–, lo que sitúa el precio el dinero en el 4,25%, en máximos desde el mes de julio del año 2008. Ante este escenario, e

l mercado de la vivienda lleva un tiempo enfrentándose a diferentes escaladas del euríbor, que ya supera la barrera del 4%, y, por consiguiente, a un encarecimiento de las hipotecas. Además las subidas de tipos también han hecho que las entidades bancarias hayan endurecido los requisitos a la hora de conceder hipotecas, para evitar el riesgo de impago.

Ante este escenario, a muchos compradores no les han concedido el préstamo hipotecario solicitado para comprar una casa y, por consiguiente, muchos propietarios no han podido vender su casa. Entonces, ¿qué ocurre cuando queremos vender una vivienda pero al comprador no le dan la hipoteca? Desde el portal inmobiliario de Fotocasa explican qué opciones tienen los propietarios ante esta situación.

Ampliar el contrato de arras de la vivienda

El contrato de arras es aquel documento que firma tanto el comprador como el vendedor para garantizar la reserva del inmueble, y que el interesado acabe adquiriéndolo.

En el caso de que el comprador haya firmado este contrato, pero no le hayan concedido la hipoteca, no podrá adquirirla o necesitará más tiempo para buscar financiación en otra entidad bancaria. Por tanto, si como propietarios estamos interesados en este comprador, podremoshacer una ampliación o prórroga del contrato de arras.

"Esta ampliación del plazo le permitirá al comprador contar con más tiempo para tramitar la hipoteca y estudiar la oferta de préstamos de otras entidades bancarias, que se adapten más a su perfil", señalan desde el portal inmobiliario.

Buscar otro comprador más solvente

En el caso de que a una persona no le concedan la hipoteca, una de las alternativas será buscar otros posibles compradores, aunque no es de extrañar que tarden en encontrarlos. En este sentido, casi cuatro de cada diez vendedores tardaron entre 6 meses y más de dos años en conseguir vender su propiedad, según el estudio “Experiencia de compra y venta en 2022” de Fotocasa.

Alquiler con opción a compra

El alquiler con opción a compra es otra de las opciones a la que pueden recurrir los propietarios, ya que, de esta manera se obtendrá rentabilidad y no se perderá al posible futuro comprador.

Este alquiler consiste en que el inquilino habita la vivienda y paga las cuotas mensuales como si se tratara de un alquiler común, aunque pasado un tiempo –previamente acordado–, podrá decidir comprar la vivienda o no hacerlo. En este periodo, el inquilino podrá ahorrar para tener más solvencia económica y que sea más fácil que le concedan una hipoteca.

"Se trata de una de las vías más usadas actualmente por muchas personas a las que, por el momento, no les conceden una hipoteca pero que, sin embargo, quieren convertirse en propietarios", sentencian desde el portal inmobiliario.