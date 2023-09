El euríbor retoma las subidas y encarece las hipotecas en casi 2.200 euros anuales

Vuelta a las andadas. Tras la tregua de agosto, el euríbor ha vuelto a retomar en septiembre la senda de las subidas que ya adelantaron los analistas. A falta de un sólo día de cotización para cerrar el mes, el indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España cotizaba ayer en el 4,145%, valor que mantendrá hoy con alguna ligera oscilación.

Esta cotización está por encima de la que marcó en agosto, cuando cerró el mes en el 4,073%; y muy por encima del 2,233% que marcó hace un año. Esta diferencia hará que las cuotas de las hipotecas variables que se tenga que revisar con el euríbor de septiembre se encarezcan de forma importante. Una persona que tenga que revisar este mes su hipoteca, en caso de que esta sea de 150.000 euros con un plazo de amortización de 30 años y un diferencial del 0,99% más euríbor, verá cómo su cuota pasará de 650,59 euros a 812,29 euros, lo que supone un incremento de 161,70 euros mensuales o, lo que es lo mismo, hasta 1.940,36 euros. Este encarecimiento, al sumárselo al registrado el año pasado, supone una subida acumulada de más de 4.000 euros en dos años, según los cálculos del asesor hipotecario iAhorro.

En caso de que la cuantía de la hipoteca suba hasta los 300.000 euros, con las mismas condiciones, el encarecimiento aumenta hasta 323,30 euros mensuales al pasar de una cuota de 1.301,18 euros a una de 1.624,57 euros. Al año, este hipotecado, pagaría 3.880,72 euros más.

Hasta el 4,5%

La subida del euríbor de septiembre no parece que vaya a ser la última. Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, asegura que aunque lleva cuatro meses anclado entre al 4% y el 4,15%, ya ha anotado cifras superiores al 4,2%, motivo por el que asegura que «llegaremos pronto a ese 4,2% de media mensual» y «una vez que superemos el 4,2% de media, la siguiente barrera que no tardaremos en alcanzar será la del 4,5%». De hecho, añade, lo más probable es que, si el BCE no vuelve a tocar los tipos de interés oficiales en el próximo trimestre, «terminemos el año con el euríbor en torno a ese 4,5%».

Los analistas consideran que, tras la última subida del precio oficial del dinero aprobada por la institución que dirige Christine Lagarde, tal vez se haya llegado al techo. Desde Mapfre Economics creen que el BCE aumentó las tasas «en contra de las expectativas», lo que muestra su compromiso con el control de la inflación al subir los tipos de interés más allá de lo esperado». Esto indicaría su confianza en el nivel de endurecimiento monetario alcanzado, además de anticipar que esta puede ser la última subida de tipos, añaden.

En la misma línea, el banco de inversión Morgan Stanley valora que se mantenga la «dependencia de los datos», así como que los tipos se consideren lo «suficientemente restrictivos» y el acento se ponga en mantener los tipos altos por más tiempo.