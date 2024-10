La familia de la joven en coma en Tailandia recauda 300.000 euros para traerla en avión a España, pero avisa de que no es suficiente por el "mordisco" de Hacienda: "No llegamos a 250.000 euros"

La solidaridad ciudadana ha permitido a la familia de Ángela, la valenciana de 24 años hospitalizada en Tailandia tras sufrir un accidente de moto durante un viaje con su novio al país asiático, recaudar 300.000 euros para hacer frente al coste de su hospitalización, que asciende a 5.000 euros diarios, y su traslado en avión medicalizado, pero aún no es suficiente para traerla a España, en parte, porque Hacienda se quedará con una parte de los donativos.

Ángela evoluciona favorablemente tras la traqueotomía realizada el pasado 16 de octubre, pero sigue en coma en la UCI del hospital Bangkok Samui Hospital. La cobertura de su seguro médico asciende a 75.000 euros, una cantidad que este viernes se ha agotado. Gracias a los 300.000 euros recaudados en donativos a través de la plataforma GoFundMe su familia podrá hacer frente al gasto de la hospitalización diaria y de futuras intervenciones, si fueran necesarias, hasta que los médicos den su visto bueno para que un avión medicalizado, valorado en unos 250.000 euros, la traslade a España. No obstante, su prima Mariam ha advertido durante una entrevista en Espejo Público que entre el coste diario de la hospitalización, del asesoramiento, de los trámites burocráticos y de la tributación a Hacienda, lo recaudado no es suficiente para traer a Ángela de vuelta a España.

"Con lo que estamos recaudando estamos dándole vida a Ángela porque estamos costeando la UCI, siempre y cuando no surja ningún imprevisto y Ángela necesite alguna intervención, que deberíamos costearla aparte", ha apuntado en el programa de Antena 3 presentado por Susana Griso. Pero además de los gastos médicos hay otras partidas que se llevarán un buen pellizco de lo recaudado. "Ángela sigue muy grave. De lo que estamos recaudando el 100% no es para ella. Legalmente tenemos que tributar y tenemos que asesorarnos. Además del dolor que estamos sintiendo con toda esta historia tenemos que arreglar asuntos burocráticos porque queremos ser muy transparentes con todo el mundo, ya que consideramos que os lo debemos", ha señalado Mariam. "Nos han ayudado muchísimo desde un montón de rincones del mundo", ha subrayado.

Preguntada por el "mordisco" que se puede llevar Hacienda, Mariam ha dicho que aún no tienen cifras exactas, pero "con lo que nos quedaría de esos 300.000 euros no llegaríamos a 250.000 euros. No se ha recaudado suficiente para ese avión, por eso seguimos pidiendo ayuda". La cantidades recaudadas mediante crowdfunding de donación, en plataformas como GoFundMe o Change.org, tributan en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, si quien recibe el importe es una persona física o en el Impuesto sobre Sociedades, si lo recibe una persona jurídica. En la Comunidad Valenciana, las tarifas aplicadas por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones son progresivas y van desde el 7,65% hasta el 34%. Además, como las cuantías proceden de desconocidos, no se aplican las bonificaciones en caso de parentesco.

La respuesta gubernamental al caso es inexistente. "El caso de Ángela se ha estancado. No tenemos ninguna respuesta. Necesitamos auxilio", insiste su prima. Ayer, el hermano de la joven, Diego Agudo, criticó en declaraciones a EFE que otro de los problemas es que el Gobierno de España no les proporciona un avión del Ejército para trasladar a su hermana a su lugar de origen, pues llevan tres días haciendo un llamamiento público y no les ha dicho nada.

La campaña de recogida de dinero se ha paralizado porque se ha llegado al tope marcado, pero los allegados de Ángela necesitan hacer cuentas. Aunque se ha alcanzado la cantidad estimada en un inicio para costear el avión medicalizado, el desembolso final dependerá de las tarifas que deban asumir cuando encuentren a una empresa que disponga de este servicio especializado. Además, Ángela sigue hospitalizada, con el coste que conlleva. Por ello, la familia no descarta tener que volver a pedir más donativos. En caso de que sobrase alguna cantidad o de que finalmente el dinero no se utilizase porque el Gobierno decidiera asumir su traslado, las cantidades donadas se entregarán a una causa benéfica, asegura el hermano de la joven.