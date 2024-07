Al fin alguien del Gobierno sensato

No hay peor ciego que el que no quiere ver. En la misma de la negación de la evidencia se mueve Pedro Sánchez, seguro de que la realidad se puede fabricar al antojo del poder, de ahí el mal llamado plan de regeneración democrática, un tic más del autoritarismo en el que se maneja como pez en esanchista por ahora líder socialista, al que la soga le llega al cuello con los escándalos familiares que le rodean. Pero en el coro de palmeros que tiene por ministros hay una voz propia, que, sin hacer ruido, está ganando peso por su pragmatismo, alejado de la extremada contaminación ideológica, carcoma innecesaria en el servicio público. Se trata de Carlos Cuerpo, doctor en Economía, máster en la prestigiosa London School of Economics y funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde el año 2008. Un tecnócrata, con convicciones socialdemócratas, sí, pero un servidor público por encima de todo. Después de bregar por el sentido común en frentes que ni siquiera son de su estricta competencia, Cuerpo reconoció ayer abiertamente que la presunta recuperación económica no llega a los ciudadanos, lo que equivale poco menos que a desdecir el mantra sanchista de que vamos como un cohete. Porque, si no llega a los ciudadanos, ¿a quiénes está llegando la lluvia de 160.000 millones de euros de ayudas europeas y el mayor gasto y endeudamiento de la historia? ¿A los políticos? ¿A los «amiguetes» del pesebre? Y, esta es otra, si no llega al ciudadano, ¿de qué recuperación estamos hablando, no será una ensoñación?

Lo cierto es que España lidera la eurozona en el índice de miseria, que Bloomberg establece sumando la tasa de desempleo desestacionalizada y la tasa de inflación anual. España muestra un índice de miseria de 15,1% en el último dato de junio, muy superior a Grecia, 12,9%, Portugal, 9,3%, Italia 7,6%, la media de la UE, 8,7% o la media de la zona euro, 8,9%, como recordaba en un reciente artículo en este diario el economista Daniel Lacalle. El hundimiento de la clase media es más que notorio desde 2019, como reflejaba en un reciente informe la OCDE, y su riqueza media es inferior a la que tenían hace catorce años. ¿De qué recuperación habla Sánchez?