Ford pide a los dueños de los vehículos afectados por los airbags defectuosos Takata que no los conduzcan

El fabricante estadounidense de automóviles Ford ha emitido este miércoles un aviso a los usuarios de sus vehículos equipados con “airbags” Takata de no conducir si sus coches no han sido reparados en virtud de los tres retiros de seguridad anteriores. Estos retiros anunciados previamente (15S21, 17S42 y 19S01), el primero emitido en 2015, involucran varias líneas de vehículos equipados con infladores de “airbags” no desecantes Takata.

Este aviso emitido por Ford es el segundo relacionado con Takata y pretende alentar a los propietarios a que completen las reparaciones del retiro anterior de inmediato, explica la compañía. Además, señala que la antigüedad de estos vehículos hace que cada vez sea más probable que una pieza del interior del “airbag” explote y expulse fragmentos metálicos afilados durante un choque, lo que podría provocar lesiones graves o la muerte del conductor o los pasajeros.

Aproximadamente 765.600 infladores de “airbags” en vehículos Ford y Lincoln se ven afectados en todo el mundo, incluidos 374.300 en Estados Unidos. Ford explica que continúa intentando comunicarse con los clientes sobre estos retiros, con más de 121 millones de intentos de comunicación hasta la fecha solo en los EE UU, incluidas cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y más de un millón de visitas de sondeo a los hogares de los clientes.

Como resultado, la compañía señala que el 95% de los clientes estadounidenses ya completaron los retiros de Takata.

Los coches afectados

Este comunicado y, por tanto, la advertencia de no conducir, se aplica a todos los clientes que no hayan completado los registros anteriores, incluidos los infladores de “airbags” del conductor y del pasajero en camionetas Ford Ranger 2004-2006; Ford Mustang 2005-2014 y Ford GT 2005-2006, así como los infladores de “airbags” del pasajero en vehículos Ford Fusion, Mercury Milan, Lincoln MKZ/Zephyr 2006-2012; Ford Edge y Lincoln MKX 2007-2012; así como camionetas Ford Ranger 2007-2011.

Asimismo, la compañía ha indicado que las piezas ya están disponibles, por lo que los clientes pueden solicitar el servicio móvil, o los concesionarios pueden remolcar los vehículos directamente para su reparación al mismo tiempo que proporcionan un vehículo de préstamo provisional gratuito, si es necesario, avisa la marca estadounidense.