Garamendi avisa de una posible "fuga de empresas" tras el pacto de Sánchez y Puigdemont

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha alertado este martes sobre las consecuencias que podrían tener para el poder judicial los pactos de investidura firmados por el PSOE. Según ha dicho en declaraciones a la Cope y RNE, el poder judicial "puede acabar siendo un chicle" por el "grave menoscabo" que estos acuerdos suponen para la separación de poderes.

Garamendiha querido destacar "la reacción unánime de los jueces y los funcionarios públicos" en contra de dichos acuerdos, y a la que se han sumado también los empresarios. "No podíamos más que ponernos al lado de ellos y pedir la separación de poderes, y como consecuencia de ello la igualdad entre los españoles", ha explicado el presidente de la patronal.

"Cuando ves los acuerdos puedes decir, o no me creo nada, o como me crea todo, pues te pones a temblar", ha añadido Garamendi, quien también ha señalado que "hay un montón de temas" en ellos que ponen en alerta al mundo empresarial desde el punto de vista de la confianza" y de la necesaria seguridad jurídica, "empezando porque se rompe directamente lo que es el diálogo social".

Así, ha denunciado que la reforma laboral llevada a cabo entre el Gobierno y los agentes sociales "directamente se cercena". Esto lo dice porque en uno de los pactos de investidura alcanzados, concretamente el que se ha acordado con el PNV, se incluye reformar el Estatuto de los Trabajadores de modo que prevalezcan los convenios autonómicos sobre los nacionales.

Además, el líder de la patronal también se ha pronunciado sobre lo pactado entre PSOE y Sumar en lo referente a la reforma del Impuesto sobre Sociedades, la cual establece un tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable. Una medida que, según Garamendi, "puede llevar a deslocalizaciones" empresariales. En este sentido, el líder de los empresarios ha denunciado que "es mentira que no paguen el 15%, pagan bastante más y encima ya hubo una norma donde les aplicaron un 5% en cascada. [...] Hoy estamos viendo los efectos de la inseguridad jurídica y otro clarísimo de intervencionismo en estado puro de lo que es la economía y eso va en sentido contrario de lo que hay que hacer".

Y es que, para Garamendi, la inseguridad jurídica "es de las cosas más peligrosas que podemos encontrar" en estos acuerdos, y asegura, refiriéndose a la Ley de Amnistía acordada con Junts y ERC: "No sabemos si una ley está para cumplirse o te la van a perdonar mañana".

Asimismo, se ha tratado otra de las medidas recogida en los pactos de investidura y defendida por la líder de Sumar, Yolanda Díaz:la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida de sueldo. En cuanto a esto, Garamendi ha hecho referencia al acuerdo inteconfederal de negociación colectiva, firmado por la CEOE junto con CC OO y UGT el pasado 10 de mayo, que ya contempla unas tablas salariales. Sin embargo, según dice, con el pacto llevado a cabo por PSOE y Sumar dichas tablas podrían verse afectadas. Por todo ello, el dirigente empresarial ha denunciado que "llega el Gobierno y se nos salta y dice es que ahora reduzco horas. Eso significa que a cualquier empresario esto le va a salir más caro. Y eso afecta a todas las empresas, pero especialmente a las pequeñas empresas. Afecta a los autónomos, afecta a los bares, afecta a los comercios, o sea, afecta al pueblo y yo represento también a ese pueblo. A la gente le van a pegar un subidón de lo que son sus costes".

"Sería una malísima noticia que la gente se vaya de España"

Por otra parte, a la pregunta de si entendía a los empresarios que están pensando marcharse de España como consecuencia de la situación de inestabilidad jurídica y política,Garamendi ha señalado que "por encima de todo" quiere a su país. "Los españoles somos mucho más fuertes de lo que la gente piensa y aguantaremos [...] Sería una malísima noticia que la gente salga o se vaya", se lamentaba. Aunque, eso sí, también ha advertido de que los pactos de investidura pueden dar lugar a ese escenario. Aun así, ha insistido en que "no animaría en ningún caso a que se vayan".

Siguiendo con los pactos, el dirigente empresarial ha asegurado que la intención de promover la vuelta de empresas a Cataluña, tal y como se recoge en el acuerdo de investidura alcanzado con Junts, es "voluntarista". "Yo también quiero que vuelvan. Cuando las empresas, en este caso de Cataluña, que son más de 8.000 y este año han seguido saliendo, se fueron, fue una tristeza para todos porque a nadie le hace ilusión salir de tu tierra. Yo soy el primero que dice que ojalá volvieran. Pero para eso, no hay que ponerlo en un papel, para eso lo que hay que hacer es tener estabilidad, seguridad", ha explicado.

Igualmente, en lo relativo a las concesiones económicas que se incluyen también en los acuerdos de investidura, como es el caso de la condonación de deuda, Garamendi se ha preguntado quién paga la fiesta, y ha recordado la posición de Europa pidiendo "ortodoxia económica". Por ello, ha criticado que "aquí estamos con la chequera de miles de millones [...] Esto quién lo paga, o cómo se paga. Aquí nos estamos pasando de un déficit, nos estamos pasando de gastos [...] ¿Quién paga la fiesta? Porque parece que hay una máquina para hacer el dinero y que no hay que devolverlo".

Se sentarán a hablar "con quien toque"

Sin embargo, a pesar de las críticas expuestas y de que no compartan muchos temas, el líder de la patronal ha aclarado que se sentarán a hablar "con quien toque". "Que nadie dude es que nosotros nos seguiremos sentando en las mesas, como hemos hecho siempre, y diremos lo que opinamos", ha destacado.

En lo que respecta a los llamamientos a una huelga general que se están haciendo desde algunos sectores, como el realizado por el sindicato Solidaridad de Vox, el cual ha convocado un paro general para el 24 de noviembre, Garamendi ha sido tajante: "El presidente de los empresarios jamás dirá que hay que hacer una huelga [...] Creo que hay que decir las cosas con mesura y con moderación, pero con firmeza. Yo creo en este país y echo de menos los pactos, los acuerdos, el diálogo entre las grandes formaciones políticas", ha apuntado.

Por otra parte, sobre las protestas ciudadanas convocadas en Ferraz ante la sede del PSOE, Garamendi ha dicho que "no comparte el ir a las sedes de nadie a decir nada", ni tampoco al Parlamento. "Creo que las instituciones hay que respetarlas. Tristemente yo aquí, en mi sede, recibo bastantes veces gente gritando en la puerta. Creo que eso no es bueno, que no tiene nada que ver con que alguien quiera expresarse, como el otro día en unas manifestaciones legales, donde se ha echado a la calle pues multitud de gente, pero tiene poco que ver con ir a acosar a nadie", ha defendido el líder empresarial.

Abierto a negociar

Antonio Garamendi también ha mostrado su disposición a la hora de abordar una reforma del subsidio por desempleo cuyo objetivo sea facilitar la transición del paro a un puesto de trabajo. En este sentido, ha destacado que "hay que trabajar, investigar, y profundizar en ver cómo somos capaces de transitar del desempleo al empleo. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos que tener en España todos. Una de las cosas importantes para cualquier persona, no sólo desde el plano de que le entre un dinero, sino en lo personal, es que tenga un empleo, y cuanto más estable mejor. Entonces, yo creo que sí se puede empezar a trabajar. Vamos a ver qué es lo que se propone".

Igualmente, en declaraciones a RNE, el dirigente empresarial se ha pronunciado acerca de una de las propuestas que contemplan PSOE y Sumar: compatibilizar el subsidio con un empleo. "Vamos a ver en qué acaba, pero yo creo que todo lo que sea intentar que la gente deje de estar en paro, especialmente los de larga duración, para incorporarse de forma activa a la sociedad, será bueno", ha apuntado. A su juicio, hay que intentar mejorar esta situación "porque las políticas activas de empleo, y eso no es de este Gobierno, sino de todos, no han llegado a buen término". Y ha añadido "ahí hay que entrar, hay que trabajar".

Garamendi ha explicado que la CEOE, junto con el Ministerio de Seguridad Social y con otros ministros, está estudiando algunos proyectos para ver cómo se pueden mejorar las políticas activas de empleo. "Pero, insisto, el objetivo tiene que ser ese. Si es ese, nosotros estaremos de acuerdo", ha puntualizado.

Prevé que el IPC cierre el año entre el 4,5% y el 5%

El presidente de la CEOE ha expresado su deseo de mantener el IPC a niveles inferiores, así ha compartido que "ojalá se mantenga ese equilibrio del 3,5%" en la tasa de inflación interanual porque sería una cifra que estaría "bien" dentro de los márgenes en los que se estaba moviendo el IPC, aunque ha adelantado que, de acuerdo con las estimaciones de la patronal, "a finales de año el IPC se elevará un punto o punto y medio con respecto a la tasa actual, de modo que cerrará el ejercicio entre el 4,5 y el 5%".

En las declaraciones que ha realizado para RNE y TVE, Garamendi ha asegurado que actualmente nos encontramos en un momento "delicado" teniendo en cuenta problemas como la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás, que pueden incidir en el precio del petróleo.

Y ha concluido lanzando el mensaje de que "tenemos que estar muy ojo avizor y lo más importante, sobre todo para las personas, es la inflación subyacente, que es la que realmente afecta a los alimentos y esa es la que realmente pues ha castigado más duro en cierta medida a la sociedad".

En esta misma línea, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han avisado también de que la inflación podría registrar "cierto repunte" en la última parte del año como consecuencia del aumento de los precios energéticos, y a pesar de que en octubre se mantuvo al 3,5% en tasa interanual.

La patronal ha emitido un comunicado donde destaca que parte de la contención de la inflación de octubre responde al "papel" que está jugando el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), ya que establece un "marco de incrementos salariales" y eso, según ellos, estaría evitando una espiral inflacionista, además de generar confianza. Con motivo de esto, han señalado la estimación de que la tasa media de inflación este año sea "mucho más baja" que la de 2022, en torno al 3,7% para 2023.

Además, tras registrarse menores presiones inflacionistas en los mercados internacionales, en la CEOE han querido destacar la "resistencia" a la desaceleración tanto de los servicios como de los alimentos elaborados por la fortaleza de la demanda y la presión de los costes, la reducción "cada vez más moderada" de los precios interanuales de los productos energéticos y las "tasas más contenidas" de los bienes industriales.