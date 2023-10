Garamendi, se planta sobre la jornada de 37,5 horas: "Se quieren cargar la paz social"

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, se ha plantado hoy sobre el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar, que pretende instaurar una rebaja generalizada de la jornada laboral a las 37,5 horas y abrir a la cogestión entre empresarios y trabajadores el funcionamiento integral de las empresas, asegurando que está diseñado "por gente que no ha visto una empresa en su vida".

Garamendi ha pedido "gestión, no populismo" en la negociación entre los partidos que conforman el Gobierno en funciones durante su intervención en el marco del XXII, congreso de directivos CEDE que se celebra en Granada, así como respeto al marco constitucional, que consagra la negociación colectiva. "No hay que hacer cosas mal hechas para que vaya todo peor. Pido gestión no populismo, fórmulas populistas que van contra las empresas y que entorpecen el crecimiento".

"Voy a aclarar lo que se ha anunciado. La gente cree que cobraría lo mismo con esa reducción de jornada, pero el coste por hora es muy superior e incluso el de la Seguridad Social, que va a subir un 7%. Si algo funciona en este país son los acuerdos sociales, si algo se ha demostrado en España es que las 4.500 mesas abiertas de negociación funcional. Es la mejor fórmula de paz social y un ejemplo en Europa, pues algunos se lo quieren cargar", ha añadido.

En este sentido, ha aclarado que hay "un montón de convenios que van camino de las 37,5 horas". "Lo que se anunciado es intervencionismo que va a afectar al campo, a los comercios y a los pequeños empresarios. Este anuncio está hecho por gente que no ha visto una empresa en su vida. Deberían de ver una nómina para ver qué implica esto", ha dicho.

Ante más de 2.000 empresarios y directivos, ha recordado que hace tres meses la patronal ha firmado un acuerdo con los sindicatos para 3 años. "¿Qué pasa, que no vale?", se ha preguntado. "El regulador lo cambia todo sin ningún criterio, pero cuidado que estamos hablado de temas más graves porque han metido la palabra cogestión en el acuerdo. A ver, cuando uno monta una empresa, ¿es que va a venir alguien que no sabe gestionar? Eso es casi más peligroso que lo de las horas", ha reflexionado. "Estamos en contra de este populismo que solo puede conseguir que vayamos hacia atrás. Hay que decir ¡ya vale!".

"Es como si vas a jugar un partido de fútbol y te dicen que de entrada ya vas a perder, pero oye, disfruta. Parece que los extremos mandan y la patronal representa la moderación", ha proseguido.

En un aviso ante los resultados empresariales que van a acontecer en estos días y las previsibles críticas de parte del Gobierno en funciones, el presidente de los empresarios ha remarcado que "la empresa tiene que ganar dinero, tiene que dar beneficios a los accionistas, porque de ahí sale la obra social. También hay que retribuir bien a los directivos y bajar impuestos, porque hay que atraer talento. Y ese está trabajando en sentido contrario. Llevamos dos años y medio escuchando ataques directos a directivos de grandes empresas".

Garamendi ha defendido la relevancia de la empresa como generadora de empleo de calidad al asegurar que "de los 200.000 empleos creados, según la EPA, 200.000 son privados". "Hablamos de los objetivos 20/30 pero se nos olvida el objetivo 20/20 que establece que el 20% del PIB debe ser industrial y estamos lejos de esas cifras. Eso es horrible, porque en donde la industria representa el 20% del PIB, el paro está por debajo del 10% y se crea empleo de calidad, estable".

"Persecución al empresario"

En la misma línea, Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, ha resumido la propuesta firmada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, como una "persecución en toda regla al empresario". "Cuando uno desgrana la propuesta, ve un intervencionismo del sistema económico, al libre mercado. Además, es un desprecio a la la paz social al usurpar el especio de los sindicatos y los empresarios. No vale creer en el diálogo social en un momento y luego no", ha subrayado Cuerva.

Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Treball, ha incidido en que se trata de una "falta de respeto" a los empresarios, a los trabajadores y al diálogo social. "Son fuegos de artificio, que probablemente no se van a llegar a la práctica porque son los grupos parlamentarios los que tienen que aprobarlo y comulgar con estas ideas izquierdistas. Sin embargo, estas propuestas perjudican a las inversiones y a la credibilidad del país", ha advertido Sánchez Llibre.

Estabilidad energética

Por su parte, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, ha advertido de la confluencia de la subida de los precios de los hidrocarburos con la elevada inflación. "Esto puede echar leña al fuego de una desaceleración que ya está aconteciendo. Porque el éxito del turismo, que no representa el 12% del PIB, sino el 20% ya que arrastra al comercio y la alimentación, está tapando lo que hay debajo, la economía industrial, que está sufriendo mucho".

Sobre los Perte de los fondos Next Generation, Bonet ha advertido de que van muy despacio. "España va retrasada en la digitalización", ha afirmado.

En el capítulo energético, Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, ha explicado el "trilema" al que se enfrenta el sector: la seguridad de suministro, la sostenibilidad de la generación y la universalización de la energía para toda la población a unos precios razonables.

Reynés ha asegurado estabilidad en los precios energéticos pese a la especulación en los mercados como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y ha recordado que las compañías energéticas son también "solucionadoras" de los retos y los problemas del mundo.

Fainé pide priorizar el trato con las personas

El presidente de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Isidro Fainé, ha enumerado los retos a los que se enfrentan las empresas en un contexto de creciente incertidumbre, entre ellos el envejecimiento poblacional, la escasez de profesionales y la retención de talento, entre otros desafíos.

Fainé ha pedido a los empresarios que, ante la irrupción de la inteligencia artificial, prioricen el trato con las personas "todas las de arriba y las de abajo" y prestar atención a la inteligencia emocional.

En el acto de clausura, la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha pedido alejarse de "posiciones extremas" y aseguró celebró el crecimiento de España en un contexto complejo, con 21,3 millones de cotizantes, en un momento de "paz social" que asegura la calidad de vida de España y "maravilla a los inversores".

El Rey destaca el motor transformador de la empresa

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que Andalucía ha crecido en los últimos años el doble que la media de España gracias a la certidumbre y la flexibilidad, mejorando en competitividad, empleo e inversión. "Somos las comunidad autónoma con más proyectos de energía limpia en marcha, unos 1.200. Somos una referencia de éxito", ha dicho, para dar paso a su Majestad el Rey.

Felipe VI ha destacado el papel del congreso CEDE como motor transformador de España y ha pedido a los empresarios que impulsen a la economía española para ser "más competitiva", asumiendo "el protagonismo de emprender".

Asimismo, el Rey ha destacado que España dispone de unos directivos de "excelencia" que cuentan con el apoyo de las instituciones.