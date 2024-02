El gasto en pensiones marca un nuevo récord: 12.668 millones de euros en febrero, un 6,2% más que hace un año

El gasto en pensiones no tiene techo. La nómina mensual de las pensiones contributivas superó por primera vez en julio de 2023 los 12.000 millones de euros y ha alcanzado en febrero los 12.668,2 millones de euros, un 6,25% más que en el mismo mes del año pasado y una nuevo récord que ya equivale al 11,5% del PIB, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con todo ello, la pensión media del sistema asciende a 1.250,7 euros euros al mes y la media de jubilación se sitúa en 1.437,1 euros.

En 2024, la revalorización generalizada para todas las pensiones contributivas fue del 3,8%, conforme a la inflación media interanual. No obstante, las mínimas contributivas y las no contributivas subieron por encima de esta tasa para garantizar su suficiencia. En concreto, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incrementaron un 6,9%, mientras que las mínimas contributivas lo hicieron entre un 5,3% y un 6,9%, a excepción de tres casos: las mínimas de viudedad con cargas familiares y las de jubilación con cónyuge a cargo y menos de 65 años, que subieron un 14%, y la prestación especial de orfandad, que subió un 8%.

Este mes se ha tenido que afrontar el pago de 10,1 millones de pensiones contributivas a más de 9,2 millones de pensionistas, de las que que casi tres cuartas partes corresponde a pensiones de jubilación (73,2%). En concreto, estas pensiones suponen 9.270,7 millones de nómina. A pensiones de viudedad se han destinado 2.097,5 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.095,9 millones, la de orfandad, a 170,4 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 33,6 millones.

De estas 10,1 millones pensiones contributivas abonadas, 6,5 millones son de jubilación, 2,3 millones de viudedad, 943.561 de incapacidad permanente, 340.382 de orfandad y 45.474, en favor de familiares. El número de pensiones crece a un ritmo interanual del 1,2%. Por su parte, del número de pensionistas (9,2 millones), 6,3 millones son beneficiarios de jubilación, de ellos, el 60% son hombres. En el caso de la pensión de viudedad, de los 1,5 millones de personas que la perciben como principal prestación, el 96% son mujeres. Por otra parte, hay 938.997 perceptores de incapacidad permanente, 322.627 de orfandad, y 44.858 en favor de familiares.

La pensión media llega a los 1.250 euros

La pensión media del sistema, en febrero, asciende a 1.250,7 euros al mes, un 5% más que hace un año gracias a la revalorización efectuada a principios de año. Esta media corresponde a la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

La pensión media de jubilación, por su parte, ha sido de 1.437,1 euros, un 4,8% más que hace un año. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General, la más común, ha sido de 1.597,4 euros mensuales, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, con 959,7 euros al mes. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.795,5 euros, y es de 1.591,8 euros en el Régimen del Mar.

La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de enero de 2024 (último dato) a 1.643,8 euros mensuales. Por su parte, la pensión media de viudedad es de 893,1 euros al mes. La media de tiempo de resolución de los expedientes en enero (último dato disponible) fue de 15,85 días en el caso de la pensión de jubilación y de 14,79 días en el caso de las pensiones de viudedad.

Complemento de brecha de género

En el segundo mes del año, , 686.125 pensiones han percibido el complemento por brecha de género, de las que en un 90% sus titulares son mujeres (618.932). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 71 euros. De las 686.125 pensiones complementadas, el 23,6% corresponde a pensionistas con un hijo (162.002), que anteriormente no tenían acceso al complemento de maternidad. El 47,1% de los beneficiarios cuentan con dos hijos (323.391); el 19%, con tres (130.794), y con cuatro hijos, el 10,2% (69.938).

El complemento de brecha de género, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2024, de 33,20 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo, a diferencia del complemento de maternidad anterior. Se solicita al mismo tiempo que se solicita la pensión.

Clases Pasivas

Por su parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.566,2 millones de euros en el mes de enero, último dato disponible. Esta cifra supone un aumento de 101,6 millones de euros respecto a la del año anterior, un 6,9% más.