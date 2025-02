El Gobierno confía en que la venta de Talgo se resuelva en unos días en favor de Sidenor

El desenlace de la venta de Talgo se aproxima y la opción de que el grupo vasco Sidenor se haga con su control gana enteros. El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha augurado hoy lunes que la venta del fabricante de material rodante español podría quedar resuelta en cuestión de días y ha afirmado que los gobiernos de España y del País Vasco están "alineados" por la "apuesta de país" que representa la oferta de Sidenor.

En declaraciones a Radio Euskadi, Santano ha dicho que los dos gobiernos están de acuerdo en que Talgo debe mantenerse como "empresa del país", por lo que apoyan la propuesta planteada por la siderúrgica vasca. "Mucho no se puede esperar (para resolver el proceso de venta), estamos en las últimas semanas, pero podrían ser días", ha matizado Santano.

El número dos de Transportes ha destacado que Talgo cuenta con una tecnología "novedosa, única en el mundo, la de la rodadura desplazable, que permite la circulación de un tren por anchos de vía distintos". Se trata, ha agregado, de una tecnología "'made in Spain', 'made in Euskadi' y no la podemos perder". Aunque, eso sí, ha reconocido que la compañía necesita "capacidad industrial para poder llevar adelante sus proyectos".

El proceso de venta de Talgo ha entrado en su recta final, con la fecha límite del 14 de febrero prevista por sus principales accionistas para conocer las tres ofertas que están en juego.

La que parece contar con más opciones, y más después de las palabras de Santano, es de la Sidenor. El grupo industrial vasco ha ofrecido 4 euros por acción por el 29,9% que controla Trilantic. Se trata de un precio del que no se ha movido hasta ahora y que el fondo de inversión tacha de insuficiente y que está por debajo de los 5 euros por acción que ofreció en su momento Ganz Magav Europe, cuya OPA fue vetada por el Gobierno.

Otras ofertas

La oferta de Sidenor parte con una sensible ventaja respecto a las que estarían preparando la polaca Pesa, controlada por el Fondo Polaco de Desarrollo (PFR); y la india Jupiter Wagon, dado que cuenta con el respaldo de Moncloa y el Ejecutivo vasco al considerar que mantendría la españolidad de la compañía y su centro de toma de decisiones en el país. El Gobierno vasco ha mostrado su disposición a entrar en el accionariado de Talgo si fuera necesario, aunque también ha confirmado que aspira a que el fabricante traslade su sede fiscal a Álava, donde tiene una de sus dos fábricas; y a que ubique en el País Vasco un centro de I+D+i que refuerce el sector ferroviario vasco.

Ante la fuerte resistencia del Gobierno a que la gestión de Talgo salga de España, Pesa ha abierto la puerta a posibles socios nacionales que le permitan ablandar tal oposición. Pesa, que no fabrica material de alta velocidad, firmó precisamente con Talgo un acuerdo para desarrollar material conjunto con el que pujar por este negocio en Polonia y países limítrofes.

Jupiter Wagon, el último de los interesados por Talgo en sumarse a la puja, es un fabricante privado indio de vagones de mercancías y de pasajeros, bogies de alta velocidad y piezas fundidas para ferrocarriles, entre otros productos, con clientes en India y Norteamérica.