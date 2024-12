El Gobierno prorroga las ayudas al transporte público hasta junio de 2025

El Gobierno ha aprobado este lunes, en el último Consejo de Ministros del año, una batería de medidas entre las que se incluye la prórroga de la bonificación al transporte durante seis meses más.

El descuento en el transporte público se puso en marcha por parte del Ejecutivo en septiembre de 2022, de manera excepcional, para amortiguar los efectos sobre los precios de la guerra de Ucrania hasta el 31 de diciembre de 2024. No obstante, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez ha afirmado este lunes que estas bonificaciones se ampliarán durante el primer semestre de 2025.

"Hemos aumentado el uso del transporte público un 13% gracias a las mejoras del servicio, a la apuesta decidida del Gobierno por los descuentos y por la gratuidad para determinados trayectos y segmentos de la población. Una apuesta sin precedentes que hoy hemos aprobado extender durante seis meses más hasta junio del año 2025", ha explicado Sánchez.

De esta forma, los viajeros habituales podrán disfrutar hasta mediados de 2025 de abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia de Renfe y de descuentos del 50% a todos aquellos que adquieran los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45)

Asimismo, el Ejecutivo seguirá financiando la rebaja del 30% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte colectivo urbano e interurbano a las comunidades autónomas y entidades locales que se comprometan a complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de los servicios de transporte terrestre de su competencia para los viajeros habituales. A ello se suma la bonificación del 100% de los abonos de autobús en líneas de competencia estatal.

Una vez finalice la prórroga aprobada, el presidente del Gobierno ha asegurado que a esta bonificación le seguirá "un amplio paquete de descuentos y ayudas para viajeros y para viajeras".

Descuentos en la Comunidad de Madrid

En el caso de la Comunidad de Madrid, se mantendrán los precios tal y como los conocemos actualmente, ya que con la reducción del 30% del gobierno central y otro 30% por parte del gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, los madrileños disfrutarán hasta junio de la rebaja del 60% en sus abonos transporte. De esta forma, los precios de los abonos de transporte se mantendrán con las tarifas aplicadas en 2024: