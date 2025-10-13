Iberdrola prepara una demanda contra la presidenta de REE por insinuar que fue la culpable del apagón

Iberdrola emprenderá acciones legales contra lapresidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, después de que esta atribuyera al incumplimiento de grupos convencionales la responsabilidad del apagón masivo del pasado 28 de abril, aunque no mencionó a ninguna compañía en concreto.

Según han confirmado a EFE fuentes jurídicas y adelantó el diario «El Mundo», la eléctrica sostiene que dicha insinuación es un ataque a su honor.

El pasado 11 de septiembre, durante su comparecencia en el Senado, Corredor defendió la actuación de Red Eléctrica como operador del sistema e insistió en el incumplimiento de los grupos convencionales en el incidente.

«La causa del apagón fue el incumplimiento por parte de los grupos convencionales de la obligación vigente de control de tensión en cuanto a la absorción de reactiva», aseguró la presidenta de REE, en referencia a las centrales de generación eléctrica en manos de empresas privadas.

El pasado 30 de mayo, Iberdrola presentó un escrito al Tribunal Supremo para solicitar información sobre la cobertura jurídica del comité de análisis creado por el Gobierno para investigar el apagón. La empresa busca conocer si existe cobertura jurídica para este comité que creó el Ejecutivo, que tenía como objetivo analizar las causas del apagón de abril, para lo cual solicitó información a las empresas y envió técnicos a sus instalaciones.

Informe europeo

Por el momento, más allá de acusaciones cruzadas entre las eléctricas y el Gobierno, no hay ningún informe concluyente sobre quien fue el responsable del apagón. La investigación más reciente, la realizada por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), concluye que el apagón fue un evento único en el mundo y se debió a una «cascada de sobrevoltaje» iniciada en el sur de España que en minutos se expandió por toda la Península Ibérica.

Los autores dejaron claro que el objetivo de este informe, realizado por un panel de 45 expertos de operadores de sistemas de transmisión -incluido el operador español Red Eléctrica de España (REE)- y autoridades reguladoras de toda Europa y basado en una amplia recopilación de datos de unidades generadoras, usuarios significativos de la red y operadores de sistemas de transmisión y distribución, no era el de señalar culpables, ya que eso corresponderá a las autoridades, sino el de «promover la transparencia, el aprendizaje y la mejora» mediante una explicación «técnica y objetiva de lo sucedido».