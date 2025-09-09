Iberdrola y Selex sellan un acuerdo renovable de 1.250 GWh para impulsar la energía verde en Italia

Iberdrola, líder en el mercado de acuerdos de compraventa de energía (PPA) en Europa, ha firmado uno de estos acuerdos con el grupo de distribución italiano Selex Gruppo Commerciale -formado por 18 empresas-. Este permitirá a Iberdrola suministrar a Selex 1.250 GWh de energía fotovoltaica durante diez años, a partir de julio de 2026, según ha informado la energética en un comunicado este martes. Este contrato, valorado en 125 GWh anuales, tiene una potencia de 77 MW.

Selex es el primer grupo de distribución moderna en Italia, ya que cuenta con una red comercial de más de 3.300 puntos de venta con una gran variedad de formatos, desde hipermercados hasta tiendas de descuento, que dan empleo a más de 42.600 personas.

Mayor competitividad industrial en Italia

"Esta colaboración representa un paso importante hacia una mayor competitividad y una aceleración del proceso de electrificación industrial en Italia, con una reducción estimada de emisiones anuales de aproximadamente 37.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalente a la plantación de 1,5 millones de árboles", ha detallado Iberdrola. Y ha añadido que este acuerdo permitirá distribuir la energía entre las distintas empresas asociadas del Grupo Selex.

Este pacto estratégico ayudará al grupo italiano a alcanzar sus metas de descarbonización y también demuestra "cómo los acuerdos de compra-venta de energía son una herramienta clave en la estrategia de descarbonización de las industrias italianas, permitiéndoles mitigar el riesgo, siempre presente, de la volatilidad de los precios de la energía a medio plazo", asevera Iberdrola.

Por su parte, Selex ha asegurado que este PPA "añade valor a las sinergias entre las empresas del grupo en materia de aprovisionamiento energético", al tiempo que considera que era "necesario adoptar una modalidad innovadora y a largo plazo, que permitiera estabilizar una parte de los costes energéticos y abordar los temas de sostenibilidad de forma más estructurada y eficaz".

Para Iberdrola, este contrato consolida su presencia en el mercado italiano, donde ya ha firmado acuerdos similares con importantes empresas como BTicino, Bayer y Acciaierie Venete, entre otras. Por tanto, este nuevo acuerdo con Selex refuerza su posición como socio clave en la transición energética de la industria en Italia.

Además, la energética española es, por segundo año consecutivo, "líder en el mercado europeo de PPAs", según el informe Pexapark Renewables Market Outlook 2025, lo que casa con el hecho de que el grupo ha firmado diversos acuerdos en Europa con empresas como Amazon, Microsoft, Meta, Salzgitter, Mercedes-Benz y Vodafone.