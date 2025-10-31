El Ibex 35 cierra plano

El Ibex 35 cierra la jornada sin grandes cambios, manteniéndose cerca de los 16.000 puntos en una sesión dominada por la publicación de resultados empresariales. En el resto de Europa el tono ha sido negativo, mientras que en Estados Unidos los principales índices registran avances, pese a que se reducen las expectativas de recortes de tipos en la reunión de diciembre.

Dentro del Ibex 35, Puig ha sido la protagonista tras presentar ayer sus resultados del tercer trimestre. La empresa ha sorprendido positivamente gracias al buen rendimiento de su línea de maquillaje, que superó en un 9% las previsiones de los analistas. Además, su negocio de fragancias continúa creciendo por encima del mercado, y su atractiva valoración ha impulsado sus acciones un 9%. Mantenemos una visión favorable sobre Puig por su sólida posición en el mercado de perfumes, el potencial de su división de maquillaje y sus bajos múltiplos. No se descarta que, si su valoración sigue siendo tan atractiva, pueda convertirse en objetivo de adquisición por parte de algún gran grupo de moda en los próximos años.

Por otro lado, Unicaja y CaixaBank también han presentado resultados, mostrando una caída interanual en el margen de intereses y una reducción de la cartera crediticia respecto al trimestre anterior, lo que podría generar dificultades futuras. El conjunto del sector bancario, a falta de los resultados de Sabadell, apenas ha incrementado su beneficio neto un 0,6%, lo que sugiere que las cotizaciones dependen más de la rentabilidad por dividendo que de expectativas de revalorización.

Entre los valores más débiles destacan Mapfre y Acerinox, cuyas cifras no han convencido al mercado. En particular, el sector del acero continúa mostrando fragilidad, incluso ante los posibles aranceles que prepara la Unión Europea.

En el resto de Europa los principales índices retroceden en torno al 0,7%, mientras que en Wall Street predomina el optimismo. Esto ocurre pese a que, tras la reunión de la Reserva Federal del miércoles, las probabilidades de un recorte de tipos en diciembre han caído del 90% al 60%. El Nasdaq 100 lidera las subidas, con un avance del 0,5%, impulsado por Amazon, que se dispara un 10% tras presentar resultados mejores de lo esperado, impulsados por su negocio en la nube.

En materias primas, el oro vuelve a caer ante las crecientes expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos y China la próxima semana, mientras que el bitcoin repunta un 2%. En el mercado de divisas, el euro-dólar se sitúa en 1,153, con el dólar fortaleciéndose ante la menor probabilidad de recortes de tipos.

Javier Cabrera

Analista de mercados